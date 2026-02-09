وانخفض الين في وقت سابق إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الفرنك السويسري، لكنه غير اتجاهه بعد تحذير طوكيو بإمكانية التدخل في سوق العملات.

وفاز الحزب الديمقراطي الحر بزعامة تاكايتشي بأغلبية ساحقة بحصوله على 316 مقعدا من إجمالي 465 في مجلس النواب في الانتخابات المبكرة التي جرت أمس الأحد، مما يمنحها تفويضا قويا لتنفيذ وعودها بإنفاق كبير وتخفيضات ضريبية.

وشددت تاكايتشي مرارا على أن خططها للتحفيز لن تؤدي إلى إفلاس مالية البلاد، وهو ما يمثل مصدر قلق كبير للأسواق نظرا لأن اليابان تعاني بالفعل من أثقل عبء ديون في العالم المتقدم.

وختم المؤشر نيكي 225 تداولات اليوم على ارتفاع 3.9 بالمئة وسجل مستوى قياسيا عند 56363.94 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.3 بالمئة إلى مستوى قياسي عند 3783.57 نقطة.

وفي سوق الديون، انخفضت سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاما في البداية مما أدى إلى ارتفاع العوائد 6.5 نقطة أساس إلى 3.615 بالمئة. لكن هذا التحرك سرعان ما تلاشى وارتفع العائد في النهاية بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.56 بالمئة.

وانخفض الين، في وقت سابق خلال تعاملات الاثنين، ووصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 203.30 ين لكل فرنك سويسري وهبط 0.4 بالمئة مقابل اليورو و0.5 بالمئة مقابل الدولار.

لكن الين سرعان ما عكس اتجاهه بعد أن قال المسؤول المالي الكبير أتسوشي ميمورا إن الحكومة "تراقب عن كثب تحركات العملة بقدر عال من الأهمية"، مما شكل تلويحا باحتمال التدخل لشراء الين.

وارتفع الين في أحدث التداولات بنحو 0.5 بالمئة إلى 156.41 مقابل الدولار، و0.2 بالمئة إلى 185.38 مقابل اليورو، و0.2 بالمئة إلى 202.18 مقابل الفرنك.