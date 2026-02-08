واعترافا بصافي خسائر 2025، والتي تجاوزت 26 مليار دولار، قالت ستيلانتيس إنها لن تدفع توزيعات أرباح في 2026. وإضافة إلى ذلك، سمح مجلس الإدارة بإصدار سندات هجينة دائمة تابعة غير قابلة للتحول بقيمة 5 مليار يورو.

وصرح الرئيس التنفيذي، أنتونيو فيلوسا، بأن هذه الخسائر تعود بشكل رئيسي إلى "المبالغة في تقدير سرعة التحول نحو السيارات الكهربائية"، مما استدعى إلغاء مشاريع وشطب أصول وتعديل خطط الإنتاج لتناسب طلب السوق الحالي.

وقال فيلوسا "إعادة الضبط التي أعلنا عنها اليوم هي ضمن العملية الحاسمة التي بدأنها في 2025 لجعل عملائنا وتفضيلاتهم ما يرشدنا مجددا".

وقالت الشركة إنها تتوقع أن الخطوات الأخيرة سوف تساهم في الحفاظ على الميزانية العمومية ووضع السيولة قويين، فيما تعمل على إعادة الأعمال لتوليد التدفق النقدي الحر الصناعي الإيجابي.