ويأتي هذا التوسع امتداداً للشراكة التي أُطلقت عام 2023، ليشكّل محطة مفصلية في مسيرة نمو مجموعة الدار في دبي بعد الإطلاقات الناجحة لأول مجمّعاتها السكنية، ومنها "جنان" و"أثلون" و"ذا وايلدز"، كما يعكس تقدّماً في تنفيذ إستراتيجية دبي القابضة لتعزيز محفظتها الإستراتيجية من الأراضي وتطوير مجمّعات عالمية المستوى تدعم أنماط الحياة المتنوعة في الإمارة.

وتقع قطعة الأرض الأولى على امتداد المحور الشرقي لإمارة دبي مقابل ند الشبا، حيث سيتم تطوير مجمّع سكني موجّه للعائلات، يضم شققاً سكنية ومنازل تاون هاوس وفللاً مستقلة، على مساحة تقارب 4 ملايين متر مربع، على أن يتم إطلاق المشروع في عام 2026.

أما قطعة الأرض الثانية، فتقع في نخلة جبل علي، حيث سيتم تطوير مشروع فاخر على الواجهة البحرية يضم وحدات سكنية، بعضها يحمل علامات تجارية، على مساحة طابقية إجمالية تقارب 250 ألف متر مربع، ليقدّم تجربة معيشية شاطئية راقية من الطراز الأول، على أن يتم طرح الوحدات للبيع في عام 2027.

وتُعد نخلة جبل علي، التي تمتد على أكثر من 90 كيلومتراً من الواجهات الشاطئية، عنصراً محورياً في خطة دبي الحضرية 2040، بما يعزّز مكانتها كمعيار عالمي جديد للعيش على الواجهة البحرية وركيزة رئيسية لنمو حضري جديد في منطقة جبل علي.

وعلى غرار الاتفاقية السابقة، ستتولى مجموعة الدار مسؤولية دورة التطوير الكاملة لكلا المشروعين، بما يشمل إعداد المفاهيم والتصاميم الرئيسية، وأعمال التسويق والمبيعات، والتنفيذ والتسليم، إضافة إلى إدارة المجمعّات بعد الإنجاز.

وأكد طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، أن الشراكة الموسَّعة مع دبي القابضة تمثل مرحلة جديدة في التوسع الإستراتيجي للمجموعة في دبي، بما يضمن بناء محفظة مستدامة من المشاريع التطويرية الداعمة للنمو طويل الأمد، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعزّز حضور الدار في أحد أكثر أسواق العقارات حيويةً عالمياً، وتوسّع نطاق المجمعات السكنية التي توفر أنماط حياة متنوعة تلبي تطلعات السكان والمستثمرين.

وأكد أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة في دبي القابضة، أن الشراكة الموسّعة مع مجموعة الدار تعكس التزاماً طويل الأمد بدعم خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة "D33" عبر تطوير مجمعات متكاملة وجاهزة للمستقبل، وتعظيم القيمة من المحفظة الاستراتيجية للأراضي بالتعاون مع شركاء رائدين، بما يلبي احتياجات السكان والشركات والمستثمرين ويجسّد قوة الطلب والثقة المتنامية في سوق العقارات بدبي واستمرار نموها كمركز عالمي للعيش والاستثمار.

وبهذا الإعلان يرتفع إجمالي محفظة المشاريع التطويرية التابعة لمجموعة الدار في دبي إلى أكثر من 2.3 مليون متر مربع من المساحات الطابقية الجديدة، امتداداً إلى النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع المشترك، والتي شهدت طلباً استثنائياً وثقة قوية من المستثمرين، تجلّت في سرعة بيع المشاريع واستقطاب اهتمام واسع من العملاء الذين يتعاملون مع الدار للمرة الأولى.

وتؤكد هذه الشراكة المتواصلة التزام الطرفين بدعم المخطط الحضري لإمارة دبي 2040، وتعزيز تنوع المشهد العقاري في الإمارة، ودفع عجلة النمو المستدام من خلال محفظة متوازنة من المشاريع السكنية والاستثمارية التي تضع في صميمها مفاهيم أساليب الحياة المتوازنة والاستدامة والحياة المجتمعية المتكاملة.