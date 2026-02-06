شهدت الزيارة جولة للمستشار الألماني في مقر "أدنوك" بمشاركة الوفد المرافق له، وعدد من مسؤولي الإدارة التنفيذية من "أدنوك" و"XRG" و"مصدر"، وأكدت الزيارة على أهمية الدور المحوري لأدنوك في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وألمانيا في قطاع الطاقة، حيث تأتي بعد استثمار "XRG"، ذراع الاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة التابعة لأدنوك، 14.7 مليار يورو للاستحواذ على شركة "كوفيسترو" ودعم نموها على المدى البعيد وترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع الصناعة العالمي.

وخلال الزيارة، اطلع المستشار ميرتس على مستجدات جهود "أدنوك" التي تساهم بشكل فعال في تلبية الاحتياجات المتزايدة لألمانيا من موارد الطاقة عبر زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال، استنادا إلى الاتفاقيات التي أبرمتها مؤخراً مع شركات ألمانية لتوريد 1.6 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، وتزود "أدنوك" حاليا السوق الألمانية بنحو 0.7 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي.

كما قام المستشار الألماني بجولة في مركز التحكم الرقمي "بانوراما" التابع لـ"أدنوك"، و"مختبر أدنوك للذكاء الاصطناعي"، حيث اطلع على كيفية استفادة الشركة من أدوات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل ومجالات أعمالها، بداية من غرف التحكم وصولا إلى غرف اجتماعات الإدارة التنفيذية، وتطبيقها حلول للتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز القيمة ورفع كفاءة عملياتها.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة بمد جسور الشراكة والتعاون لضمان أمن الطاقة وتحقيق النمو والتقدم، يسرنا أن نرحب بمعالي المستشار فريدريش ميرتس في مقر ’أدنوك‘، حيث جددنا التأكيد على قوة الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين دولة الإمارات وألمانيا، وعلاقاتهما الوثيقة المبنية على الثقة والاحترام المتبادلَين. وأتاحَت زيارة معاليه إلى دولة الإمارات فرصة مهمة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون في قطاعات محورية تشمل الطاقة والصناعة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ونتطلع إلى ترسيخ علاقات التعاون مع شركائنا في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والمساهمة في خلق قيمة طويلة الأمد ودعم النمو التقدم الاقتصادي والاجتماعي".

وخلال الزيارة، أعلنت "أدنوك" وشركة "آر دبليو إي للإمداد والتجارة" ("آر دبليو إي") عن اتفاقية تعاون استراتيجي لاستكشاف فرص توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا والأسواق الأوروبية بكميات تصل إلى مليون طن متري سنويا لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وكجزء من الاتفاقية، سيعمل الطرفان أيضا على استكشاف فرص التعاون في تجارة الغاز الطبيعي المسال، وقدرات إعادة تحويله إلى الحالة الغازية في ألمانيا وأوروبا، إضافة إلى فرص أوسع ضمن منظومة أعمال الغاز والغاز الطبيعي المسال.

كما اتفقت شركة "مصدر"، وشركة "آر دبليو إي" من خلال مذكرة تفاهم على تحديد واستكشاف فرص الاستثمار في مشروعات أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في ألمانيا. وشهدت الزيارة كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين شركات "كوفيسترو"، و"فيرتيغلوب"، و"تعزيز" لاستكشاف فرص التعاون في مجالات الأمونيا والمواد المستدامة.

جدير بالذكر، أن دولة الإمارات وألمانيا تستمران في توثيق شراكتهما في قطاع الطاقة، التي تعد "أدنوك" ركيزة أساسية فيها. وفي ديسمبر 2025، استكملت "XRG" عرض الاستحواذ الطوعي على شركة "كوفيسترو إيه جي"، إحدى الشركات الرائدة عالميا في تصنيع الكيماويات والبوليمرات عالية الأداء. كما سلّمت "أدنوك" أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى ألمانيا في عام 2023، وأبرمت لاحقاً عدة اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركات ألمانية.