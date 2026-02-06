وبحسب تقديرات الشركات، فإن ألفابت وأمازون وميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت، التي تتنافس جميعها على الهيمنة في سوق أدوات الذكاء الاصطناعي الناشئة، تخطط لإنفاق غير مسبوق في هذا القرن.

وتشير بيانات "بلومبرغ" إلى أن الإنفاق الرأسمالي المتوقع لكل شركة من هذه الشركات خلال العام الجاري سيشكّل أعلى مستوى تسجله أي شركة منفردة خلال السنوات العشر الماضية.

طفرة إنفاق بلا سابقة تاريخية

ويستدعي البحث عن مقارنة لهذه التوقعات المرتفعة العودة على الأقل إلى فقاعة الاتصالات في تسعينيات القرن الماضي، وربما إلى أبعد من ذلك، مثل مرحلة بناء شبكات السكك الحديدية في الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر، أو الاستثمارات الفيدرالية في الطرق السريعة بعد الحرب العالمية الثانية، أو حتى برامج "الصفقة الجديدة" خلال ثلاثينيات القرن الماضي، بحسب بلومبرغ نيوز.

يذكر أن برامج "الصفقة الجديدة" (New Deal) هي حزمة سياسات وبرامج أطلقها الرئيس الأميركي فرانكلين د. روزفلت في ثلاثينيات القرن الماضي، تحديداً بين 1933 و1939، لمواجهة الكساد العظيم الذي ضرب الولايات المتحدة بعد انهيار 1929.

وتعكس هذه الأرقام المتصاعدة - التي تمثل زيادة تقديرية بنحو 60 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي - تسارعًا جديدًا في وتيرة بناء مراكز البيانات حول العالم.

إلا أن السباق لتشييد هذه المنشآت الضخمة، التي تضم صفوفًا من الخوادم عالية الاستهلاك للطاقة والمزودة بمعالجات باهظة الثمن، بدأ يضغط على إمدادات الطاقة، ويثير مخاوف من ارتفاع الأسعار على مستخدمين آخرين، فضلًا عن تصاعد الاحتكاك مع المجتمعات المحلية القلقة من التنافس على الموارد، سواء الكهرباء أو المياه.

كما يثير هذا الإنفاق المكثف مخاوف من أن يؤدي تركّز الاستثمارات لدى عدد محدود من الشركات العملاقة - التي تمثل بالفعل حصة متزايدة من النشاط الاقتصادي الأميركي - إلى تشويه المؤشرات الاقتصادية الكلية.

"سباق الفائز يحصد كل شيء"

وقال غيل لوريا، المحلل لدى "دي إيه ديفيدسون" لوكالة بلومبرغ، إن الشركات الأربع "ترى أن سباق توفير القدرة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي هو السوق التالي من نوع الفائز يحصد كل شيء أو الفائز يحصد معظم المكاسب"، مضيفًا: "ولا واحدة منها مستعدة للخسارة".

أرقام قياسية تضغط على الأسواق

أعلنت ميتا الأسبوع الماضي أن إنفاقها الرأسمالي السنوي قد يرتفع إلى ما يصل إلى 135 مليار دولار، بزيادة محتملة تبلغ نحو 87 بالمئة.

وفي اليوم نفسه، كشفت مايكروسوفت عن قفزة بنسبة 66 بالمئة في إنفاقها الرأسمالي خلال الربع الثاني، متجاوزة التوقعات، فيما يتوقع محللون أن تنفق نحو 105 مليارات دولار خلال سنتها المالية المنتهية في يونيو، وهو ما أدى إلى ثاني أكبر خسارة في القيمة السوقية لسهم خلال يوم واحد.

من جهتها، أربكت ألفابت المستثمرين عندما أعلنت، الأربعاء، عن توقعات إنفاق رأسمالي تصل إلى 185 مليار دولار، متجاوزة ليس فقط تقديرات المحللين، بل أيضًا إنفاق شريحة واسعة من الصناعة الأميركية.

ولم تلبث أمازون أن تفوقت على ذلك أمس الخميس، معلنة خطة لإنفاق 200 مليار دولار في 2026، ما أدى إلى تراجع سهمها في تعاملات ما بعد الإغلاق.

فجوة هائلة مع باقي القطاعات

وبالمقارنة، تشير تقديرات جمعتها "بلومبرغ" إلى أن أكبر شركات صناعة السيارات الأميركية، ومصنعي معدات البناء، وشركات السكك الحديدية، والمقاولات الدفاعية، ومشغلي الاتصالات اللاسلكية، وشركات توصيل الطرود، إلى جانب إكسون موبيل وإنتل ووولمارت وشركات منبثقة عن جنرال إلكتريك - بإجمالي 21 شركة -يُتوقع أن تنفق مجتمعة نحو 180 مليار دولار فقط في عام 2026.

الرهان على الذكاء الاصطناعي

ورغم اختلاف المسارات التي تعتمدها كل شركة لتعويض هذه الاستثمارات، فإن جميعها تستند إلى فرضية واحدة: أن أدوات مثل ChatGPT وغيرها من النماذج القادرة على توليد النصوص ومحاكاة جوانب من التفكير البشري ستؤدي دورًا متزايد الأهمية في حياة الأفراد، سواء في العمل أو في المنازل.

غير أن تطوير هذه النماذج البرمجية المتقدمة عملية شديدة الكلفة، إذ تتطلب ربط آلاف الرقائق التي تُباع الواحدة منها بعشرات آلاف الدولارات، وهو ما يفسر فواتير الإنفاق الضخمة. كما يقوم هذا الرهان على الاعتقاد بأن المنتجات النهائية ستقود إلى نمو هائل في الإيرادات مستقبلًا.

تحوّل في طبيعة الشركات

وقد بدأت هذه الاستثمارات تغيّر ملامح شركات كانت حتى وقت قريب تتمتع بحضور مادي محدود، رغم وصول خدماتها الرقمية إلى مليارات المستخدمين.

فلطالما شكّلت المقرات والمكاتب جزءًا كبيرًا من أصول "ميتا" و"ألفابت"، بينما تركز معظم إنفاقهما على رواتب المهندسين ومنح الأسهم.

لكن هذا الواقع تغيّر. ففي العام الماضي، أنفقت ميتا على المشاريع الرأسمالية أكثر مما أنفقت على البحث والتطوير - أي رواتب المهندسين في الأساس - للمرة الأولى منذ ست سنوات.

وبلغت قيمة الممتلكات والمعدات التي تمتلكها الشركة بنهاية العام الماضي نحو 176 مليار دولار، أي ما يقرب من خمسة أضعاف مستواها في نهاية 2019.

تحديات التنفيذ تلوح في الأفق

ومع استمرار صعود الأرقام، يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه الشركات قادرة على تنفيذ طموحاتها الضخمة بالكامل. فمع تسارع بناء مراكز البيانات، بدأت الشركات تتنافس بالفعل على موارد محدودة، من فرق الكهربائيين وشاحنات الإسمنت، إلى رقائق إنفيديا المتقدمة التي تشكل قلب هذه البنية التحتية.

كيفية تمويل هذه الاستثمارات

ويُطرح أيضاً تساؤل جوهري حول كيفية تمويل هذه الاستثمارات الضخمة. فشركتا ميتا وغوغل، اللتان تعتمد أرباحهما بشكل رئيسي على الإعلانات الرقمية، إلى جانب أمازون، أكبر شركة للتجارة الإلكترونية ومزوّد للحوسبة السحابية، ومايكروسوفت، أكبر بائع لبرمجيات الأعمال، تهيمن كلٌ منها على قطاعها وتمتلك احتياطيات نقدية كبيرة. غير أن استعداد هذه الشركات لتوظيف أجزاء ضخمة من تلك السيولة في مستقبل تقوده تطبيقات الذكاء الاصطناعي يعني أن تلك الاحتياطيات - وكذلك صبر المستثمرين - ستخضع لاختبار حقيقي.

ونقلت وكالة "بلومبرغ نيوز" عن توماش تونغوز، المستثمر في Theory Ventures، والذي عمل في وقت سابق من مسيرته المهنية لدى غوغل قوله: "كانت هذه شركات تُدرّ النقد باستمرار. أما الآن، وفجأة، فهي بحاجة إلى ذلك النقد، بل وإلى المزيد منه، ولذلك تلجأ إلى الاقتراض".

وأضاف تونغوز، الذي نشر العام الماضي تدوينة قارن فيها طفرة الذكاء الاصطناعي بموجات استثمارية محمومة سابقة، أن مثل هذه الطفرات لا تنتهي دائماً على نحو جيد.

لكنه أشار إلى أنه "خلال مرحلة الصعود، تكون جميعها محفزات هائلة للاقتصاد".

المستثمرون باتوا أكثر حذراً

وما يبدو أكثر يقيناً هو أن المستثمرين الذين اندفعوا خلال العام الماضي لشراء أسهم عمالقة التكنولوجيا باتوا أكثر حذراً في مواجهة الارتفاع الحاد في الإنفاق الرأسمالي على نطاق واسع، إذ لجأ بعضهم إلى البيع حتى في الحالات التي ظلت فيها الأعمال الأساسية — من الإعلانات عبر الإنترنت والبحث على الويب، إلى التجارة الإلكترونية وبرمجيات الإنتاجية — مستقرة، بل وتجاوزت الإيرادات التوقعات.

وقال ستيف لوكاس، الرئيس التنفيذي لشركة Boomi المتخصصة في مساعدة الشركات على ربط بياناتها وأنظمتها البرمجية لبلومبرغ: "ما الذي يثير قلق الناس؟ بالتأكيد السرد التحليلي والخطاب المتداول حول سرعة الوتيرة التي سيُحدث بها الذكاء الاصطناعي اضطراباً في الأعمال".

وأضاف: "لا أجادل في إمكانات الذكاء الاصطناعي، لكنني أجادل بقوة في الإطار الزمني، وأجادل بحماسة أكبر في الجدوى الاقتصادية".