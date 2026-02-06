وقالت الفاو إن مؤشرها لأسعار الغذاء الذي يتتبع التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميا بلغ متوسطه 123.9 نقطة في يناير، بانخفاض 0.4 بالمئة عن ديسمبر و0.6 بالمئة على أساس سنوي.

والمؤشر يقل 22.7 بالمئة عن أعلى مستوياته على الإطلاق المسجل في مارس 2022.

وسجلت أسعار منتجات الألبان أكبر انخفاض بين مجموعات المنتجات الرئيسية، إذ هبطت خمسة بالمئة على أساس شهري بفضل نزول أسعار الجبن والزبد.