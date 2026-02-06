وذكرت "هيلفاكس" أن متوسط سعر المنزل ارتفع الشهر الماضي بنسبة 0.7 بالمئة لمستوى قياسي جديد بلغ 300077 جنيها استرلينيا (407 آلاف دولار)، ليصعد بأكثر من نسبة الهبوط التي سجلها الشهر السابق عليه وكانت تبلغ 0.6 بالمئة.

ويأتي هذا الصعود بعد شهرين متتاليين من هبوط متوسط الاسعار، وكان أسرع صعود منذ نوفمبر 2024.

وتعكس هذه البيانات تحسن سوق العقارات في بريطانيا بعد تراجع أوضاعه في 2025.