وقال رئيس البنك المركزي اليوناني لتلفزيون بلومبرغ :"نحن نراقب أسعار الصرف ونراقب جميع المتغيرات التي تؤثر على النشاط والتضخم" مؤكدا أن التحسن منذ مارس 2025، هو بالفعل جزء من توقعات البنك المركزي الأوروبي وأن العملة الموحدة لا تزال ضمن نطاق تداول تاريخي مقابل الدولار"، بحسب وكالة بلومبرج نيوز.

وأضاف: "لقد حدث معظم التقدير في الربع الأول من العام الماضي، لذلك لم يكن الأمر مثيرا بما يكفي ليدفعنا إلى تغيير مسار عملنا".

تأتي تلك التصريحات بعد أقل من يوم من إبقاء البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 2 بالمئة للاجتماع الخامس، حيث كررت الرئيسة كريستن لاغارد الخميس أن المسؤولين يعتبرون أنفسهم في "وضع جيد" كما قللت من شأن الارتفاع الأخير لليورو.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن أمس الخميس عن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

وبموجب قرار المركزي الأوروبي بقي سعر الفائدة على الودائع، الذي يكتسب أهمية بالغة بالنسبة للبنوك والمدخرين، عند مستوى 2 بالمئة.

وكان البنك أجرى سلسلة من التخفيضات على أسعار الفائدة الرئيسية حتى شهر يونيو الماضي؛ ففي ربيع عام 2024، كان سعر الفائدة على الودائع - الذي تحصل عليه البنوك عند إيداع أموالها لدى البنك المركزي - يبلغ ضعف مستواه الحالي، أي 4 بالمئة.