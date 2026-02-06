وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الجمعة أن قيمة الصادرات الألمانية إلى أنحاء العالم العام الماضي بلغت حوالي 1.6 تريليون يورو، بزيادة قدرها 1 بالمئة مقارنة بعام 2024 بعد احتساب العوامل الموسمية.

وكانت الصادرات الألمانية قد تراجعت عامي 2023 و2024. وجاء الارتفاع العام الماضي على خلاف التوقعات، حيث قدَّر الإحصائيون في يناير الماضي - استنادا إلى بيانات أولية - حدوث تراجع طفيف في صادرات 2025.

وشهدت نهاية العام أداء قويا بشكل مفاجئ، إذ ارتفعت الصادرات في ديسمبر بنسبة 4 بالمئة على أساس شهري - بعد احتساب العوامل الموسمية - لتصل إلى أكثر من 133 مليار يورو، رغم النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة.

وزادت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنحو 9 بالمئة لتبلغ 11.8 مليار يورو، في حين نما التبادل التجاري مع الصين بوتيرة أسرع بلغت قرابة 11 بالمئة ليصل إلى 7.2 مليار يورو.

كما ارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.1 بالمئة لتصل إلى أكثر من 75.3 مليار يورو.

وفي العام الماضي، ارتفعت الواردات أيضا بقوة بنسبة 4.4 بالمئة لتصل إلى 1.36 تريليون يورو، ما أسفر عن فائض في الميزان التجاري قدره نحو 200 مليار يورو.

ويعزز هذا الارتفاع في الصادرات بنهاية العام الآمال في تعافي الاقتصاد الألماني، الذي حقق في 2025 نموا طفيفا بلغ 0.2 بالمئة، متفاديا بصعوبة عاما ثالثا دون نمو.

وتتوقع الحكومة الألمانية نموا بنسبة 1 بالمئة في العام الجاري. كما تعد الصادرات عاملا مهما لسوق العمل، إذ تعتمد نحو ربع الوظائف في ألمانيا - بحسب مكتب الإحصاء الاتحادي - على التصدير.