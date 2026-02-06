وأشار البنك في بيان نقلته وكالة بلومبرغ نيوز، الجمعة، إلى ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الاخير بنسبة 36 بالمئة إلى 1.42 مليار يورو، مقابل تقديرات سابقة بقيمة 1.22 مليار يورو.

وحدد البنك هدفا جديدا لمعدل الربحية خلال العام الجاري بنسبة أكثر من 10 بالمئة من خلال عوائد السندات الملموسة.

ومازال البنك، ومقره في العاصمة الفرنسية باريس، يركز على خفض النفقات، بعد قيامه بالفعل بشطب مئات الوظائف وبيع أصول، بما في ذلك مؤسسات مصرفية خاصة في بريطانيا وسويسرا.

وأعلن البنك الشهر الماضي عن خطط للاستغناء عن 1800 وظيفة في فرنسا بحلول نهاية العام المقبل.

كما أعلن سوسيتيه جنرال الجمعة، أنه سوف يقوم بتمديد عقد الرئيس التنفيذي للبنك سلافومير كروبا لمدة أربع سنوات اعتبارا من 2027.

وذكر رئيس مجلس إدارة البنك بيني سماغي في بيان "يشعر مجلس الإدارة بالامتنان" لما تحقق من نمو في العائدات وخفض في النفقات.