ورغم أن ثروته تمكنه من السعي وراء حلم استعمار المريخ وتقديم تبرعات ضخمة لسياسيين مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدم الشعور بأي ضائقة مالية، إلا أن الأمر يبدو أنه لا يستحق بالنسبة إليه.

وكتب ماسك على منصة اكس التي اشتراها مقابل 44 مليار دولار عام 2022 "أيا كان القائل إن المال لا يشتري السعادة، كان يدرك حقا ما يقوله".

وحصد المنشور الذي تضمن رمزا تعبيريا حزينا أكثر من 66 مليون مشاهدة بحلول صباح الخميس.

وراوحت ردود الأفعال على ماسك بين التعاطف والسخرية، حيث نصحه البعض باللجوء إلى الدين أو العمل الخيري.

وقال أحد الردود من حساب شارمين هاربرت، في تعليق على العلاقة بين الثروة والسعادة "لكنها بالتأكيد تعطيك بداية جيدة".

وأضاف آخر "هل أنت قلق بشأن توفير منزل لأطفالك؟... لا؟... إذن كف عن التذمر واحمد الله على نعمه".

وتبلغ ثروة ماسك الصافية 668 مليار دولار، وأواخر العام الماضي وافق مساهمو تسلا على منحه حزمة تعويضات كرئيس تنفيذي قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار.

وتضم مجموعة ماسك شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وشركة "إكس آي ايه"الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وشركة "سبايس إكس" المتخصصة في صناعة الطيران والفضاء.