وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبة أن فائض الحساب الجاري للبلاد بلغ 123.05 مليار دولار في عام 2025 بزيادة عن 99.97 مليار دولار في العام الذي سبقه، وفقا لبيانات بنك كوريا المركزي.

ويمثل هذا الرقم أكبر فائض سنوي مسجل، ليحطم الرقم القياسي السابق البالغ 105.1 مليارات دولار في عام 2015.

وفي ديسمبر وحده، حققت البلاد فائضا في الحساب الجاري قدره 18.7 مليار دولار بزيادة عن 12.9 مليار دولار في الشهر الذي سبقه.

وسجل حساب السلع فائضا قدره 18.8 مليار دولار في ديسمبر، مسجلا بذلك فائضا للشهر الثاني والعشرين على التوالي.

وسجل حساب الخدمات عجزا بقيمة 3.7 مليارات دولار في ديسمبر مقارنة عن 2.4 مليار دولار من العجز قبل عام، و2.8 مليار دولار في نوفمبر. ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع الطلب على السفر إلى الخارج خلال العطلة الشتوية التي تعد ذروة موسم السفر إلى الخارج.

وسجل حساب الدخل الأولي، الذي يشمل أجور العمال الأجانب بالإضافة إلى أرباح الأسهم والفوائد من الخارج، فائضا قدره 4.7 مليارات دولار في ديسمبر بزيادة عن 1.5 مليار دولار في نوفمبر.

وسجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري كل شهر منذ مايو عام 2023، مسجلة بذلك ثاني أطول سلسلة من الفائض على الإطلاق.