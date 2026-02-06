وفقدت عملة البتكوين، التي تم الترويج لها باسم "الذهب الرقمي"، 46 بالمئة من قيمتها منذ 6 أكتوبر عندما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق وكان قد تجاوز مستويات الـ 126 ألف دولار، وفقًا لمنصة تداول العملات الرقمية كوين بيز.

بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نوفمبر 2024، شهدت أسعار البتكوين ارتفاعا تدريجيا خلال معظم العام، ويعود ذلك جزئيا إلى توقعات المستثمرين بإدارة أكثر دعمًا للعملات الرقمية في واشنطن.

كما تضررت بشدة الشركات التي تتيح للمستثمرين شراء وبيع العملات الرقمية، فضلا عن العدد المتزايد من الشركات التي جعلت الاستثمار في البتكوين محور أعمالها الرئيسي، من موجة التراجع الأخيرة.

وانخفض سهم شركة كوين بيز جلوبال بنسبة 9.1 بالمئة وتراجع سهم منصة التداول الإلكتروني روبن هود ماركتس بنسبة 8.1 بالمئة كما تراجع سهم شركة تعدين البتكوين وريت بلاتفورمس بنسبة 10 بالمئة.

وهبط سهم شركة ستراتيجي، أكبر شركات ما تسمى بـ"خزينة العملات الرقمية" التي تجمع الأموال خصيصا لشراء البيتكوين، بنسبة 13 بالمئة. وتشير الشركة، التي كانت تعرف سابقا باسم ميكرو ستراتيجي على موقعها الإلكتروني إلى امتلاكها 713502 وحدة بتكوين.

وبمتوسط أسعار شراء تتجاوز 76 ألف دولار للوحدة، فهذا يعني أن الشركة متكبدة خسائر في استثمارها. وبلغت قيمة حيازاتها من البيتكوين صباح الخميس حوالي 47.8 مليار دولار، أي أقل من 54.3 مليار دولار التي تشير ستراتيجي إلى أنها دفعتها لجمع هذه الكمية..

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن كريس نيوهوس، رئيس قسم تطوير الأعمال في شركة إرجونيا قوله: " إن الخوف وعدم اليقين يسودان السوق بشكل واضح . فبدون مشترين واثقين مستعدين لتحمل عمليات البيع، ستتوالى موجات استرداد وتصفية صناديق المؤشرات المتداولة".

وأضاف أن هذا "يُضخّم من حدة كل انخفاض ويعزز الموقف الدفاعي الذي يُبقي الطلب الطبيعي على الحياد".