وسجلت الشركة العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، والتي تتخذ من سياتل مقرا لها أمس الخميس، صافي ربح قدره 21.2 مليار دولار، أو 1.95 دولار للسهم، للفترة الممتدة لثلاثة أشهر والمنتهية في 31 ديسمبر بزيادة نسبتها 6 بالمئة. ويقارن ذلك بـ 20 مليار دولار، أو 1.86 دولار للسهم، في الربع نفسه من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 14 بالمئة لتصل إلى 213.4 مليار دولار في الربع الرابع، مقارنة بـ 187.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ الربح التشغيلي 25 مليار دولار خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر.

كما أعلنت أمازون أن إيرادات وحدة الحوسبة السحابية Amazon Web Services (AWS) ارتفعت بنسبة 24 بالمئة لتصل إلى 35.6 مليار دولار، محققة أكبر نمو فصلي لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، في حين بلغ الدخل التشغيلي للوحدة 12.5 مليار دولار.

ورغم تنامي دور الحوسبة السحابية والإعلانات، لا تزال التجارة الإلكترونية المصدر الرئيسي لإيرادات أمازون. فقد قفزت مبيعات المتاجر الإلكترونية بنسبة 10 بالمئة إلى 83 مليار دولار، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغة 82.3 مليار دولار، ما يشير إلى أن الشركة لا تزال وجهة رئيسية للمتسوقين عبر الإنترنت، رغم احتدام المنافسة.

وتراجعت أسهم أمازون بعدما أعلنت الشركة عزمها إنفاق نحو 200 مليار دولار خلال العام الجاري على مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية ومعدات أخرى، في خطوة أثارت قلق المستثمرين من أن الرهان الضخم على الذكاء الاصطناعي قد لا يحقق العوائد المرجوة على المدى الطويل.

وكانت أمازون قد أنفقت قرابة 130 مليار دولار على الممتلكات والمعدات في عام 2025، في حين توقّع محللون أن ترتفع هذه النفقات إلى نحو 150 مليار دولار هذا العام، قبل أن تفاجئ الشركة الأسواق بحجم الإنفاق المخطط الذي يفوق تلك التقديرات بكثير.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة آندي جاسي إن الجزء "الأكبر" من هذه الاستثمارات سيوجَّه إلى وحدة الحوسبة السحابية "أمازون ويب سيرفسيز" Amazon Web Services (AWS)، موضحاً أن معظم الإنفاق سيُخصص لأحمال العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف جاسي، خلال مؤتمر هاتفي مع المحللين يوم الخميس: "أعتقد أن هذه فرصة غير اعتيادية لتغيير حجم AWS وأمازون ككل بشكل دائم. نرى في هذا التحول فرصة استثنائية، وسنستثمر بقوة لنكون في موقع الريادة".

غير أن هذا الإنفاق الضخم من المتوقع أن يضغط على ربحية الشركة في الأجل القريب، إذ قدّمت أمازون توقعات لدخلها التشغيلي في الربع الحالي تتراوح بين 16.5 مليار و21.5 مليار دولار، وهو ما يقل عن متوسط توقعات المحللين البالغة 22.2 مليار دولار.

هوَت أسهم أمازون بنحو 10 بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق، بعد أن أنهت جلسة نيويورك عند 222.69 دولاراً للسهم، ليتعمّق تراجع السهم إلى 3.5 بالمئة منذ بداية العام وحتى إغلاق أمس الخميس، بحسب بيانات وكالة بلومبرغ نيوز.