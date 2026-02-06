نجحت الدولة في ترسيخ مكانتها كمركز مالي ولوجستي عالمي، وتمضي بخطى متسارعة لتصبح أيضاً ساحة رئيسية لتجارب المستقبل الرقمي.

تعكس المؤشرات المتلاحقة أن جاذبية الإمارات ترتبط بقدرتها على توفير بيئة تنظيمية مرنة، وشبكة شراكات دولية، ومناخ أعمال يوازن بين سرعة اتخاذ القرار واستقرار السياسات طويلة الأجل.

يمنح هذا المزيج الإمارات أفضلية تنافسية في سباق عالمي محموم لاستقطاب الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة.

تبرز الإمارات اليوم كنموذج لدولة تعمل على توطين الابتكار وتطويره، مستفيدة من رؤية استراتيجية تضع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صلب مسارها التنموي.

وفي ظل هذا التوجه، تتعزز صورة الدولة كمنصة عالمية تحتضن الأفكار الطموحة وتفتح المجال أمام مشاريع غير تقليدية تجد فيها بيئة جاهزة للتحول من فكرة إلى إنجاز.

وادي السيلكون العالمي

في حديثها مع "سكاي نيوز عربية"، وصفت نائبة الرئيس التنفيذي لـ BYD ستيلا لي، دولة الإمارات العربية بأنها "وادي السيليكون العالمي"، مشيدة بروح الابتكار والطاقة التي تميز بيئتها الاقتصادية، مضيفة: "الحكومة تحب الابتكار، وكذلك الناس".

وكشفت عن مشروع سري تعمل عليه BYD بالتعاون مع جهة رسمية، يهدف إلى استخدام دبي منصة لتحطيم رقم قياسي عالمي جديد في عالم السيارات، قائلة: "من المستحيل تحقيق ذلك في أي بلد آخر.. لكنه ممكن هنا".

وأضافت: "أعتقد بأن دبي ستصبح في المستقبل مدينة أحلام BYD وسنستمتع كثيراً.. سيقع مهندسنا في حب هذا البلد"، مشيرة إلى الإمارات باعتبارها مختبر عالمي للأفكار الجريئة.

مختبر عالمي

تعليقاً على ذلك، يقول خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي من جامعة سان هوزة الحكومية في كاليفورنيا، الدكتور أحمد بانافع ، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن:

دولة الإمارات ليست مجرد سوق لتبني التقنيات الحديثة، لكنها تحولت إلى مختبر عالمي للتقنيات الكبرى والذكاء الاصطناعي، مستندة إلى أرقام وحقائق تؤكد هذا التحول خلال عامي 2025 و2026.

الإمارات تصدّرت دول العالم في معدل انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي بنهاية عام 2025، متجاوزة بذلك دولاً رائدة، وهو ما يعكس عمق الاندماج المجتمعي والاقتصادي للتقنية.

البنية التحتية الرقمية تمثل أحد أهم ركائز هذا التفوق.

استثمارات ضخمة على التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي تنعكس اقتصادياً، حيث يُتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول عام 2030، أي ما يعادل قرابة 100 مليار دولار.

ويشير بانافع إلى أن جاذبية الإمارات لشركات عالمية، مثل Microsoft وNvidia وGoogle ، وهي الجاذبية التي لا تقوم فقط على الحوافز المالية، بل على توفير نظام بيئي متكامل للابتكار.

ويضيف أن مفهوم السيادة التكنولوجية وأمن البيانات يمثل عاملاً حاسماً، حيث أسهمت شركات وطنية مثل G42 وMGX في بناء شراكات استراتيجية تضمن بيئة آمنة للحوسبة السحابية السيادية، وهو عنصر بالغ الأهمية للشركات العالمية.

كما يوضح أن الإمارات نجحت في التحول إلى منطقة مغناطيسية للمواهب، بفضل نظام الإقامة الذهبية وبرامج استقطاب المبرمجين.

ويؤكد أن البيئة التنظيمية المرنة تتيح للشركات الكبرى اختبار تقنيات متقدمة مثل السيارات ذاتية القيادة وطائرات الدرون في بيئة واقعية قبل تعميمها عالمياً.

كما يضيف أن الاستقرار المالي والضريبي "يمنح الشركات قدرة عالية على التخطيط المالي طويل الأجل".

ويختم هذا المحور بالتأكيد على أن الموقع الاستراتيجي للإمارات يجعلها حلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب، ومنصة رئيسية للتوسع نحو أسواق أفريقيا وآسيا الناشئة.

جاذبية للشركات العالمية

وفيما يتعلق بجاذبية الإمارات لكبرى الشركات العالمية مثل BYD، يقول الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال الجروان، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

الإمارات لم تكتفِ بالتخطيط النظري، بل طبقت آليات عملية شملت تقديم حوافز استثمارية قوية، وتسهيل الوصول إلى المواهب العالمية من خلال برامج الإقامات طويلة الأمد مثل التأشيرة الذهبية، إضافة إلى توفير بنى تحتية تقنية متقدمة تشمل الحوسبة السحابية وشبكات الجيل الخامس.

استضافة الإمارات لمؤتمرات ومعارض دولية كبرى في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أسهمت في تعزيز مكانتها كمنصة عالمية للتواصل بين صناع القرار وقادة الابتكار.

قوة بيئة الابتكار في الإمارات تكمن في تكامل عناصرها، حيث تجمع بين الرؤية الاستراتيجية، والدعم الحكومي، والبنية التحتية المتقدمة، والانفتاح على الشراكات العالمية.

الإمارات لا تكتفي بتبني التكنولوجيا، بل تعمل على صناعة مستقبل الابتكار وتثبيت موقعها كلاعب رئيسي على خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي.

وفي سياق متصل، يشدد على أن تقييم بيئة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات يُظهر أنها من بين الأسرع نمواً على مستوى المنطقة، بل وحتى عالمياً، مؤكدًا أن هذا التقدم لم يأتِ صدفة، بل يستند إلى مجموعة من العوامل الاستراتيجية المتكاملة التي عززت مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للتكنولوجيا المتقدمة.

ويوضح الجروان أن الرؤية الاستراتيجية الوطنية الواضحة تمثل حجر الأساس في هذا التحول، مشيرًا إلى أن اعتماد الإمارات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 يعكس توجهاً طويل الأمد نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية والصناعية والاقتصادية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية وتشجيع الاستثمارات في التقنيات المستقبلية.

ويضيف أن الدولة تشهد نمواً متسارعاً في عدد الشركات والمبادرات التكنولوجية، لافتًا إلى أن قطاع الذكاء الاصطناعي في أبوظبي سجل توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مع وجود مئات الشركات الناشئة والمتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، التحليلات الذكية، والمدن الذكية، ما يعزز من ديناميكية المشهد الابتكاري.

ويشير الجروان إلى الدور المحوري الذي تلعبه حاضنات ومراكز الابتكار المتقدمة، مثل Hub71 في أبوظبي، وDubai Internet City، وDubai Silicon Oasis، والتي توفر بيئات جاذبة للشركات العالمية والمحلية من خلال حوافز تنافسية تشمل الملكية الأجنبية الكاملة، والإعفاءات الضريبية، والدعم التشغيلي والبنية التحتية المتطورة. كما أكد أن وجود مؤسسات بحثية رائدة مثل معهد الابتكار التكنولوجي (TII) وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي يسهم في إنتاج أبحاث متقدمة وبناء كوادر بشرية عالية الكفاءة.

ويتابع أن الإمارات نجحت في بناء شراكات دولية استثمارية وبحثية كبرى، حيث جذبت تعاونات مع شركات تكنولوجية عالمية مثل Microsoft وNvidia وOpenAI، لتطوير مراكز بيانات وبنى تحتية قادرة على دعم نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إضافة إلى إطلاق مشاريع بحث وتطوير مشتركة في مجالات متعددة.

كما يؤكد الجروان أن بيئة الأعمال المحفزة تمثل عامل جذب أساسي، موضحاً أن مبادرات مثل NextGen FDI أسهمت في استقطاب شركات تكنولوجية عالمية لتأسيس مراكز إقليمية في الدولة، مدعومة ببنية حكومية رقمية متقدمة وسهولة تأسيس الأعمال، خصوصًا عبر المناطق الحرة.