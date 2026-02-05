ونقلت وكالة الأنباء البريطانية، عن عملاقة النفط إعلانها، الخميس، عن تراجع أرباحها الأساسية - التي تستبعد بعض تعديلات أسعار السلع الأساسية والرسوم غير المتكررة - إلى 18.5 مليار دولار لعام 2025، بعد انخفاضها بنسبة 40 بالمئة على أساس ربع سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وانخفضت الأرباح المعدلة للربع الرابع إلى 3.26 مليار دولار، بمعدل أقل مما توقعه معظم المحللين، مسجلة أدنى أرباح ربع سنوية منذ ما يقرب من خمسة أعوام.

ورغم هذا التراجع الحاد في الأرباح، أعلنت الشركة المدرجة على مؤشر "فوتسي 100" أنه من المقرر الانتهاء من عمليات إعادة شراء أسهم بقيمة 3.5 مليار دولار أخرى، خلال الربع الأول من العام الحالي.

كان سهم شركة شل الأفضل أداءً بين أكبر خمس شركات نفط في العالم من حيث القيمة الدولارية العام الماضي، لكن منذ منتصف نوفمبر الماضي، تراجعت المكاسب، وحتى الآن في عام 2026، لا يزال أداؤه متأخراً عن نظرائه.