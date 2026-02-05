وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، الخميس، بأن تاكايشي رحبت بالخطوة، التي تعد تطويرا لاعتزام الشركة في البداية استخدام تقنية "6 نانومتر"، وقالت للرئيس التنفيذي لشركة "تي إس إم سي"، سي سي وي، في مكتبها بطوكيو، "إن هذا أمر مشجّع جدا. أودّ أن تمضي قدما بحسب اقتراحك".

كما وعدت رئيسة الوزراء اليابانية بـ"مناقشة الأمر والتعاون معه بشكل وثيق".

جدير بالذكر أن الحكومة اليابانية ترى أن إنتاج الرقائق محليا يُساهم في الأمن الاقتصادي، وتدعم شركة "رابيدوس كورب" اليابانية لصناعة الرقائق، والتي تعتزم إنتاج رقائق بتقنية "2 نانومتر" بكميات كبيرة بداية من النصف الثاني من عام 2027.

وقال وي إن رقائق الـ "3 نانومتر" سيتم إنتاجها في المصنع الثاني للشركة بمقاطعة كوماموتو، في جنوب غرب اليابان، وهو مازال قيد الإنشاء.