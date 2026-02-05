وسجل الدخل التشغيلي 3.97 مليار يورو بارتفاع بنسبة 19.3 بالمئة مقارنة بـ 3.33 مليار يورو.

وارتفعت الايرادات بنسبة 8 بالمئة لتصل إلى 13.11 مليار يورو. وبلغ الدخل التشغيلي لعام 2025 بأكمله 16.3 مليار يورو بارتفاع بنسبة 5.6 بالمئة.

وأكد بنك بي إن بي باريبا أهدافه لعام 2026 ، كما رفع أهدافه لعام 2028.

ومن المتوقع أن يتجاوز النمو السنوي لصافي الدخل وحصة البنك 10 بالمئة ما بين 2025 و 2028.

وأشار البنك إلى هذا يمثل ارتفاعا بما أن هدف النمو السنوي للفترة من 2024 إلى 2026 هو 7 بالمئة.