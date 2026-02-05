أعلن بنك بي إن بي باريبا الفرنسي، الخميس، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 28% لتصل إلى 2.97 مليار يورو، خلال الربع الرابع مقارنة بـ 2.32 مليار يورو خلال نفس الربع من عام 2024.
وسجل الدخل التشغيلي 3.97 مليار يورو بارتفاع بنسبة 19.3 بالمئة مقارنة بـ 3.33 مليار يورو.
وارتفعت الايرادات بنسبة 8 بالمئة لتصل إلى 13.11 مليار يورو. وبلغ الدخل التشغيلي لعام 2025 بأكمله 16.3 مليار يورو بارتفاع بنسبة 5.6 بالمئة.
وأكد بنك بي إن بي باريبا أهدافه لعام 2026 ، كما رفع أهدافه لعام 2028.
ومن المتوقع أن يتجاوز النمو السنوي لصافي الدخل وحصة البنك 10 بالمئة ما بين 2025 و 2028.
وأشار البنك إلى هذا يمثل ارتفاعا بما أن هدف النمو السنوي للفترة من 2024 إلى 2026 هو 7 بالمئة.