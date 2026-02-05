وأفاد معهد كيل للاقتصاد العالمي بأن المؤشر يرصد تطور الأسعار في 24 مدينة ومنطقة في ألمانيا.

وقال مدير مشروع المؤشر لدى المعهد، يوناس زدرزاليك: "تطور الأسعار يفقد زخمه. معدل النمو يتباطأ، ما يعني أن الأسعار تواصل الارتفاع ولكن بوتيرة أضعف"، مضيفا أن وتيرة النشاط في السوق تزداد أيضا ولكن بوتيرة أقل.

وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2025، انخفضت أسعار الشقق السكنية بنسبة 0.3 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار المنازل الفردية بنسبة 0.8 بالمئة، في حين سجلت المنازل متعددة الأسر زيادة ملحوظة بلغت 4 بالمئة.

وأشار تحليل المعهد إلى أن قلة عمليات البيع في هذا القطاع تحد من قوة دلالات البيانات.

وعند مقارنة أسعار الشراء بالربع نفسه من عام 2024، يظهر ارتفاع طفيف، إذ زادت أسعار الشقق السكنية بنسبة 1.5 بالمئة، والمنازل الفردية بنسبة 1.6 بالمئة.

وبذلك ظلت أسعار الشقق أعلى من مستوى العام السابق للربع السادس على التوالي، لكنها بقيت دون معدل التضخم العام البالغ نحو 2.2 بالمئة. أما المنازل متعددة الأسر فارتفعت أسعارها بنسبة 4.8 بالمئة.

ويستند مؤشر "جرايكس" إلى بيانات أسعار الشراء التي تجمعها لجان تقييم محلية، وتشمل أسعار بيع موثقة رسميا. ويعرض المؤشر تطور الأسعار في المدن والأحياء منذ عام 1960، ويعتمد على أكثر من مليوني معاملة.