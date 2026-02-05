وانخفضت بتكوين بأكثرمن ثلاثة بالمئة في التداولات الآسيوية إلى 70052.38 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2024.

وانخفض أيضا سعر إيثر، ثاني أكبر عملة رقمية في العالم، اثنين بالمئة تقريبا إلى 2086.11 دولار، وسيكون الانخفاض إلى ما دون مستوى 2000 دولار هو الأول منذ مايو من العام الماضي.

وجاء أحدث تراجع في العملات الرقمية سريعا وقويا، والذي يقول محللون إنه نتج عن ترشيح كيفن وارش لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي( البنك المركزي الأميركي) المقبل، بسبب التوقعات بأن ينتهج سياسة التشديد النقدي.

وانخفضت عملة بتكوين بالفعل بأكثر من سبعة بالمئة خلال الأسبوع، لتصل خسائرها منذ بداية هذا العام إلى ما يقرب من 20 بالمئة، بينما انخفضت عملة إيثر بما يقرب من 30 بالمئة هذا العام حتى الآن.

وقال مانويل فيليجاس فرانشيسكي من فريق أبحاث الجيل القادم لدى بنك يوليوس باير، لوكالة رويترز: "السوق تخشى أن يتبنى (وارش) نهجا متشددا. وتقلص الميزانية العمومية لن يوفر أي عوامل داعمة للعملات المشفّرة".

وينظر إلى العملات المشفرة على نطاق واسع على أنها مستفيدة من الميزانية العمومية الكبيرة، إذ تميل إلى الارتفاع عندما يضخ البنك المركزي الأميركي سيولة في أسواق المال، وهو أمر يعزز الأصول التي تتسم بالمضاربة.