وارتفع سعر سهم سوني في التعاملات اليابانية اليوم بنسبة 0.21 بالمئة تقريباً إلى 3352 ين (نحو 21.4 دولار).

وزادت أرباح المجموعة القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي حتى 31 ديسمبر الماضي بنسبة 11 بالمئة سنوياً إلى 377.3 مليار ين (نحو 2.4 مليار دولار)، بما يعادل 62.82 ين للسهم (قرابة 0.40 دولار للسهم)، مقابل 341.1 مليار ين (نحو 2.17 مليار دولار) أو 56.42 ين للسهم (حوالي 0.36 دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

كما ارتفعت أرباح التشغيل ربع السنوية بنسبة 22 بالمئة إلى 515 مليار ين (نحو 3.28 مليار دولار) مقابل 423 مليار ين (حوالي 2.7 مليار دولار) في الربع الثالث من العام المالي الماضي.

وزادت مبيعات سوني الربعية بنسبة 1 بالمئة إلى 3.71 تريليون ين (نحو 23.7 مليار دولار) مقابل 3.69 تريليون ين (نحو 23.5 مليار دولار) قبل ذلك بعام.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، زاد صافي الأرباح بنسبة 12.4 بالمئة سنوياً إلى 947.8 مليار ين (نحو 6.0 مليارات دولار) بما يعادل 157.23 ين للسهم (حوالي 1.00 دولار للسهم)، في حين ارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 21 بالمئة إلى 1.28 تريليون ين (نحو 8.2 مليارات دولار)، وزادت المبيعات بنسبة 2.3 بالمئة إلى 9.44 تريليون ين (نحو 60.1 مليار دولار).

وتتوقع سوني نمو أرباحها القابلة للتوزيع خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 31 مارس المقبل، بنسبة 5.9 بالمئة سنوياً إلى 1.13 تريليون ين (نحو 7.2 مليارات دولار)، مع نمو أرباح التشغيل بنسبة 20.6 بالمئة إلى 1.54 تريليون ين (حوالي 9.8 مليارات دولار)، ونمو الإيرادات بنسبة 2.2 بالمئة إلى 12.6 تريليون ين (نحو 80.3 مليار دولار).

وكانت التوقعات السابقة لسوني غروب تشير إلى تراجع صافي الأرباح بنسبة 1.6 بالمئة إلى 1.05 تريليون ين (نحو 6.7 مليارات دولار)، ونمو أرباح التشغيل بنسبة 12 بالمئة إلى 1.43 تريليون ين (حوالي 9.1 مليارات دولار)، وتراجع المبيعات بنسبة 0.3 بالمئة إلى 12 تريليون ين (نحو 76.5 مليار دولار).