وشركة شتال، وهي شركة هولندية متخصصة في مواد الطلاء وتملك شركة ويندل الفرنسية للاستثمار الخاص أغلبية أسهمها، تقدم خدماتها لعلامات تجارية في مجالات السيارات والأزياء وأسلوب الحياة والتعبئة والتغليف.

وتتضمن محفظة المنتجات مواد طلاء تشطيب الجلود وطلاءات عالية الأداء بالإضافة إلى تغليف الورق عالي الأداء وطلاءات الرسومات.

وقال كارستن نوبل، الرئيس التنفيذي لشركة هنكل: مع الاستحواذ على شركة شتال، سنعزز وحدة أعمال تقنيات المواد اللاصقة لدينا بما يتماشى مع أجندتنا الاستراتيجية للنمو الهادف".