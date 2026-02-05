تتزامن الابتكارات العلمية مع الطموحات التجارية في مشهد متسارع، حيث تصبح كل خطوة جديدة محركاً للتغيير على الصعيدين الاقتصادي والأمني.

أحدث حلقة في هذا السياق هي صفقة اندماج SpaceX وxAI.. فما تفاصيل الصفقة؟ وما الذي تعنيه بالنسبة للأسواق والاقتصاد؟

استحوذت شركة صواريخ إيلون ماسك، SpaceX، على شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي xAI في صفقة تُقدَّر قيمة الشركة بمبلغ 1.25 تريليون دولار.

تعد هذه الصفقة، التي حطمت الأرقام القياسية، أكبر اندماج على الإطلاق، حيث تُقدَّر قيمة SpaceX بـ 1 تريليون دولار وxAI بـ 250 مليار دولار، وفقًا لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية.

أعلن ماسك، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عن الصفقة في منشور على مدونته يوم الإثنين، قائلاً إنه بصدد إنشاء "أكثر محرك ابتكار طموح ومتكامل رأسيًا على الأرض وخارجها، يشمل الذكاء الاصطناعي، والصواريخ، والإنترنت الفضائي"، بالإضافة إلى منصة التواصل الاجتماعي إكس. وأضاف أن السبب الرئيسي للاندماج هو تحسين بناء مراكز البيانات المدارية.

تأتي الصفقة قبل الطرح العام الأولي المرتقب بشدة لشركة SpaceX في وقت لاحق من هذا العام. وقد ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز سابقًا أن الشركة تسعى لجمع ما يصل إلى 50 مليار دولار بتقييم قد يصل إلى 1.5 تريليون دولار.

ويتم هيكلة صفقة الاندماج على شكل تبادل أسهم، حيث سيتم تحويل سهم واحد من xAI إلى 0.1433 سهم من أسهم SpaceX. وتشير الوثائق إلى أن قيمة سهم xAI تبلغ 75.46 دولارًا وسهم SpaceX 526.59 دولاراً.

وتُظهر وثائق التقييم المصرفي التي اطلعت عليها "سي إن بي سي" أن قيمة SpaceX تتراوح بين 859 مليار دولار و1.26 تريليون دولار، بينما تتراوح قيمة xAI بين 219 مليار دولار و294 مليار دولار.

نقطة تحول حاسمة

يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

الاندماج يُشكّل نقطة تحول حاسمة في مستقبل قطاعات التكنولوجيا والفضاء والذكاء الاصطناعي.

هذا "المزيج غير المسبوق بين الفضاء، والاتصالات، والذكاء الاصطناعي" لا يقتصر تأثيره على الشركات التكنولوجية التقليدية فحسب، بل يمتد ليطال الدول والسيادات الوطنية.

إن امتلاك جهة خاصة لهذه المنظومة المتكاملة قد يخلق مخاطر استراتيجية غير مسبوقة.

ويضيف: "نحن نتحدث عن دمج الفضاء بالاتصالات والذكاء الاصطناعي في آنٍ واحد، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات قد تُمكّن جهة واحدة من السيطرة على جزء كبير من البنية التحتية الفضائية العالمية، وهو أمر بالغ الحساسية".

ويشير إلى أن هذا التطور قد يشكل تهديداً مباشراً لكبرى شركات التكنولوجيا مثل غوغل ومايكروسوفت، خصوصاً مع اعتماد الذكاء الاصطناعي مستقبلاً على تحليل البيانات القادمة من الفضاء، ما قد يُحدث نقلة نوعية في قدرات النماذج الذكية واتخاذ القرار.

وفي السياق ذاته، يلفت يرق إلى أن تعاون SpaceX الوثيق مع وكالة ناسا، واستخدام صواريخها في إطلاق الأقمار الصناعية والمهام الفضائية، يضيف بُعداً أمنياً ودفاعيًا بالغ الأهمية، قائلًا: "عندما تتقاطع التكنولوجيا والفضاء والدفاع في يد جهة واحدة، فإن مستوى المخاطر يرتفع بشكل واضح".

ويتابع: "شخصية إيلون ماسك "الاستثنائية وغير التقليدية" تمنحه قدرة على اتخاذ خطوات سبّاقة، لكنها في الوقت نفسه تفرض تساؤلات حول غياب الضوابط التنظيمية الكافية"، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة تشديدًا للرقابة الحكومية للحد من تركّز هذه القوة.

ويختم يرق بالقول: "امتلاك هذه الموارد الهائلة وهذه المقومات الاستراتيجية بيد شخص واحد أو كيان خاص، يشكّل خطرًا على القطاعين العام والخاص، وعلى قطاع الفضاء والدفاع، وحتى على مستقبل التوازن في قطاع التكنولوجيا العالمي".

نقلة نوعية

وكتب إيلون ماسك في مذكرة موجهة إلى بعض موظفيه، حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز": "استحوذت سبيس إكس على شركة xAI لتشكيل محرك الابتكار الأكثر طموحاً وتكاملاً رأسياً على الأرض (وخارجها)، والذي يضم الذكاء الاصطناعي والصواريخ والإنترنت الفضائي والاتصالات المباشرة مع الأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى المنصة الرائدة عالمياً للمعلومات الآنية وحرية التعبير". وأضاف أن بناء مراكز البيانات في الفضاء كان الدافع الرئيسي وراء هذه الصفقة.

يُظهر هذا الترتيب غير المألوف كيف ينظر ماسك، أغنى رجل في العالم، بشكل متزايد إلى أعماله المختلفة على أنها مترابطة، حتى وإن لم تكن هناك تداخلات واضحة بينها؛ ففي العام الماضي، دمج شركة X مع شركة xAI لتوحيد بيانات الشركتين وقدراتهما الحاسوبية وقوى العمل لديهما. والآن، يُقدم على خطوة أكبر، حيث يدمج شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة، التي غالباً ما تواجه صعوبات، مع شركة SpaceX، أنجح شركة فضاء خاصة في العالم.

وصف ماسك، في المذكرة التي أرسلها إلى العاملين في شركتي سبيس إكس وإكس إيه آي، عملية الاندماج بلغةٍ مُنمّقة تُذكّر بقصص الخيال العلمي عن غزو البشرية للفضاء والسفر عبر المجرة. كما يُساعد هذا الاندماج ماسك في تحقيق طموحه الواقعي المتمثل في تعزيز القوة المالية لشركته.

لكن الأمر -وفق الصحيفة- سيتطلب قفزة إيمان لفهم كيف ستساعد شركة تجمع بين وسائل التواصل الاجتماعي وبرنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي شركة SpaceX على تحقيق ما وصفه السيد ماسك منذ فترة طويلة بأنه هدفها النهائي: نقل البشر إلى المريخ .

مناورة استراتيجية

يقول خبير أسواق المال والعضو المنتدب لشركة "أي دي تي للاستشارات والنظم"، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

إعلان استحواذ سبيس إكس على شركة إكس إيه آي، في صفقة تبادل أسهم رفع تقييم الكيان الجديد إلى رقم فلكي تجاوز تريليون وربع دولار، ما يجعله أكبر شركة خاصة في التاريخ من حيث القيمة السوقية، متفوقاً على شركات عملاقة، ومقتربًا بشكل لافت من القيمة السوقية لشركة تسلا.

هذه الخطوة لا يمكن النظر إليها كصفقة مالية تقليدية لدمج أصول، بل تمثل مناورة استراتيجية عميقة تهدف إلى توحيد إمبراطورية إيلون ماسك التقنية في كيان واحد متكامل رأسيًا، يربط بين الأرض والفضاء بشكل غير مسبوق، عبر دمج قدرات الصواريخ العملاقة، وشبكات الإنترنت الفضائي، مع أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، وكنز البيانات الضخم لمنصة التواصل الاجتماعي "إكس".

الدافع الأساسي وراء هذا الاندماج يرتبط برؤية ماسك المستقبلية التي تعتبر الفضاء الملاذ الوحيد لاستمرار التوسع الهائل في قدرات الذكاء الاصطناعي، في ظل القيود المتزايدة على الأرض، سواء من حيث استهلاك الطاقة الضخم أو التكاليف الباهظة للتبريد المستمر لمراكز البيانات.

نقل مراكز البيانات إلى المدار يتيح الاستفادة من الطاقة الشمسية المستمرة والمجانية، إلى جانب برودة الفضاء الطبيعية التي تسهم في حل مشكلات الحرارة دون أعباء تشغيلية إضافية.

ويتابع سعيد أن هذا التوجه يفسر سعي الشركة لتقديم طلبات لإطلاق ما يقرب من مليون قمر صناعي، تعمل كمراكز بيانات مدارية، قادرة على توفير طاقات حوسبية شبه لا نهائية، وبتكلفة تشغيلية أقل بكثير من المنافسين على المدى الطويل.

وعلى الصعيد المالي، يؤكد أن الاندماج يمثل بمثابة طوق نجاة لشركة "إكس إيه آي"، التي كانت تعاني من معدلات حرق نقدي مرتفعة للغاية في محاولتها لمنافسة عمالقة القطاع مثل "غوغل" و"أوبن إيه آي". ويشير إلى أن دخول "سبيس إكس" بثقلها المالي وبنيتها التحتية العملاقة يوفر السيولة اللازمة لاستمرار التطوير وتسريع الابتكار.

كما يلفت إلى أن هذه الخطوة تمهد الطريق لما قد يكون أكبر طرح عام أولي في التاريخ لشركة "سبيس إكس" خلال منتصف العام الجاري، وهو ما من شأنه جذب استثمارات ضخمة تدعم طموحات الشركة في الهيمنة المتزامنة على قطاعي الفضاء والذكاء الاصطناعي، وتمنح المستثمرين قصة نمو متكاملة وشديدة الجاذبية.

ومن الناحية التقنية والتشغيلية، يوضح سعيد أن هذا التوحد يخلق دورة منفعة متبادلة؛ إذ يتم توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة الملاحة لصواريخ ستارشيب، وتحسين كفاءة شبكة ستارلينك، وتسريع اتخاذ القرار في المهام الفضائية المعقدة دون الاعتماد الكامل على الاتصال بالأرض. وفي المقابل، تستفيد نماذج الذكاء الاصطناعي من التدفق الهائل للبيانات القادمة من الفضاء ومن منصة إكس، ما يسمح بتدريب أنظمة أكثر فهمًا للفيزياء والكون.

ويشير إلى أن هذه الرؤية تخدم الهدف النهائي لماسك، والمتمثل في بناء ما وصفه بـ "شمس واعية" قادرة على فهم أسرار الكون وتوسيع نطاق الوعي البشري.

ورغم ذلك، يحذر سعيد من أن هذا الطموح الجارف لا يخلو من تحديات ومخاطر حقيقية، في مقدمتها التعقيدات التنظيمية والقانونية المرتبطة بمخاوف احتكار البيانات، والاستخدامات غير الأخلاقية المحتملة لتقنيات التزييف العميق، فضلًا عن التحديات التقنية المتعلقة بحماية الأجهزة من الإشعاع الكوني وصعوبة صيانة مراكز البيانات في المدار، إلى جانب التحدي الإداري في دمج ثقافتين مختلفتين تمامًا بين مهندسي الصواريخ ومطوري البرمجيات.

ويختم سعيد تصريحه بالقول إن: