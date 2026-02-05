أحدث تلك التطورات، إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور عبر تروث سوشيال الاثنين الماضي عن أن اتفاقاً مع الهند قد تم التوصل إليه خلال مكالمة مع رئيس الوزراء مودي.

وقال: "تحدثنا عن أمور كثيرة، بما في ذلك التجارة وإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا"، وأضاف: "وقد وافق على وقف شراء النفط الروسي، وشراء المزيد من الولايات المتحدة وربما من فنزويلا".

وكشف ترامب عن أن الولايات المتحدة ستخفض التعريفة الجمركية الرئيسية على الهند من 25 إلى 18 بالمئة، وستزيل تعريفة جزائية إضافية بنسبة 25 بالمئة كانت قد فرضتها على نيودلهي الصيف الماضي رداً على مشترياتها من النفط الروسي.

أكد مودي إبرام أحدث صفقة مع الولايات المتحدة، ونشر يوم الاثنين أنه "مسرور لأن المنتجات المصنوعة في الهند ستخضع الآن لتعريفة جمركية مخفضة بنسبة 18 بالمئة".

وبحسب "سي إن بي سي"، فمن المؤكد أن الهند قد قلصت مشترياتها من النفط الروسي نتيجة للرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها واشنطن بنسبة 25 بالمئة، لكن المحللين يشككون في أن الدولة، التي أصبحت من كبار مشتري النفط الخام الروسي المخفض بعد بدء الحرب في أوكرانيا في عام 2022، على وشك إنهاء هذه المشتريات تماماً نظراً لحاجتها إلى النفط الرخيص، ورغبتها في استقلالها في السياسة الخارجية، والحفاظ على علاقات جيوسياسية ودفاعية وثيقة مع روسيا.

وبعد يوم من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن الهند وافقت على وقف شراء النفط الروسي كجزء من اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والهند، قال الكرملين إنه لم يسمع أي شيء من نيودلهي يشير إلى توقف هذه الواردات.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي": "حتى الآن لم نسمع أي تصريحات من دلهي بشأن هذا الموضوع". وأضاف: "نحن نحترم العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والهند، لكن نولي أهمية مساوية لتطوير شراكة استراتيجية متقدمة بين روسيا والهند"، مشيرًا إلى أن ذلك هو الأمر الأهم بالنسبة لنا، ونعتزم تطوير علاقاتنا مع دلهي أكثر في المستقبل.

ومن جانبه، قلل نائب رئيس وزراء روسيا ووزير النفط السابق، ألكسندر نوفاك ، من شأن احتمال فقد الهند كزبون للنفط الروسي، قائلاً للصحافيين يوم الثلاثاء: "نحن نرى فقط تصريحات عامة حتى الآن، وسنرى كيف تتطور المواقف". وأضاف: "لكن بشكل عام موارد الطاقة لدينا مطلوبة دائمًا، والإمدادات ستجد الطلب دائمًا لأن التوازن قائم".

تفاهم

من لندن، يقول المدير التنفيذي لمركز كوروم، طارق الرفاعي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

التفاهم التجاري بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يُعد إيجابيًا بشكلٍ ملحوظ لقطاع النفط الهندي.

هذا الأثر الإيجابي يأتي بالدرجة الأولى من خلال ضمان أمن الإمدادات وتعزيز القدرة التفاوضية في مجال التسعير، وليس نتيجة تخفيضات جمركية كبيرة.

الهند تستفيد من إمكانية وصول أكثر استقرارًا إلى النفط الخام والغاز الطبيعي المسال الأميركي، وهو ما يعزز موقفها التفاوضي مع موردي منظمة أوبك.

هذا يساعد شركات التكرير على إدارة التقلبات السعرية وتحسين هوامش الربح على المدى الطويل.

ويوضح أن الشركات المنتجة المرتبطة بالدولة، مثل شركة ONGC، تستفيد بشكل غير مباشر من استقرار الأسعار ووضوح الرؤية في التخطيط طويل الأجل، حتى وإن ظلت المكاسب المباشرة في قطاع الاستكشاف والإنتاج محدودة نسبياً.

ويتابع الرفاعي أن الفائدة الأكبر تنعكس على شركات التكرير والشركات المتكاملة، حيث تكتسب شركات مثل Indian Oil Corporation وBPCL وReliance Industries مرونة أكبر من خلال مزج النفط الخام الخفيف الأميركي مع أنواع النفط القادمة من الشرق الأوسط، بما يحسّن اقتصاديات التكرير ويعزز القدرة التنافسية للصادرات.

ويشير كذلك إلى أن مدخلات الطاقة الأرخص والأكثر تنوعًا تسهم في خفض التكاليف على مستوى الاقتصاد ككل، مما يدعم شركات توليد الطاقة مثل NTPC ويعزز الطلب في قطاع التوزيع.

ويختتم الرفاعي تصريحه بالتأكيد على أن النتيجة النهائية لهذا التفاهم تتمثل في هوامش ربح أكثر استقرارًا، ومرونة أعلى في الإمدادات، وقوة تفاوضية أكبر لقطاع النفط الهندي.

تحديات أمام الشركات

في سياق متصل، يشير تقرير لـ "بلومبيرغ" إلى سعي شركات التكرير الهندية للحصول على توجيهات من نيودلهي بشأن مستقبل مشترياتها من النفط الروسي، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب أن ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم سيتوقف عن استيراد الخام من موسكو مقابل خفض الرسوم التجارية.

ترامب، الذي ضغطت إدارته على الهند لأشهر من أجل تقليص تجارتها مع روسيا، أعلن ذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب اتصال مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، من دون تقديم تفاصيل تُذكر. وفي رده الذي أكد فيه التوصل إلى اتفاق، لم يأتِ الزعيم الهندي على ذكر النفط إطلاقاً.

وكانت الهند قد خفّضت بالفعل مشترياتها خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما بعد فرض عقوبات على كبار المنتجين الروس، لكنها لم توقف التدفقات تماماً في ظل بقاء الخصومات السعرية مغرية.

ويسعى ما لا يقل عن ثلاثة مصافٍ للحصول على توضيحات من الحكومة، فيما أوقفت اثنتان منها المشتريات مؤقتاً، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية الموضوع.

أصبحت الهند مشترياً رئيسياً للنفط الخام الروسي بعد بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022.

وفي ذروتها، كانت الدولة الآسيوية تستورد أكثر من مليوني برميل يومياً. وانخفضت التدفقات اليومية إلى نحو 1.2 مليون برميل في يناير، وفقاً لبيانات شركة Kpler .

قدّر مسؤولون خلال فعالية كبرى للقطاع الأسبوع الماضي أن الواردات قد تتراجع أكثر إلى ما بين 800 ألف ومليون برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة، وهو مستوى يُنظر إليه على أنه قابل للتنفيذ بالنسبة للهند ومقبول من جانب الولايات المتحدة. وسيذهب نحو نصف هذه الكمية إلى شركة نايارا إنرجي، وهي مصفاة يملك المنتج الروسي الخاضع للعقوبات روسنفت حصة فيها، فيما يُوزَّع الباقي على جهات أخرى.

اختراق جديد

من جانبها، تقول استاذة الاقتصاد والطاقة بالقاهرة، الدكتورة وفاء علي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

الاتفاق الأميركي مع الهند يعكس حالة من اختراق البعد الزمني في العلاقات التجارية، حيث تم خفض سقف الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى 18 بالمئة، وذلك عقب موافقة رئيس الوزراء الهندي على وقف استيراد النفط الروسي.

هذا التطور يفتح سيناريو جديداً في قصة النفط الروسي للهند، وهي قصة لا تبدو لها نهاية واضحة، طالما ظل "أسطول الظل" يجوب البحار والمحيطات محمّلاً بالنفط الروسي منخفض التكلفة، الذي استغلته الهند خلال الفترة الماضية في تشغيل مصافيها وتعزيز أمنها الطاقوي.

السيناريو المستحدث يتمثل في التزام الهند بشراء منتجات أميركية بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار، في خطوة تعكس تحوّلًا استراتيجيًا بعد مرحلة من الشد والجذب بين نيودلهي وواشنطن.

وتشير إلى أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عاد ليتموضع ضمن حسابات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفق معادلة "النفط مقابل الرسوم"، بشرط التخلي عن شراء النفط الروسي.

وتؤكد أن السؤال الأبرز يبقى حول قدرة الصناعة الهندية على الحفاظ على تنافسيتها في مواجهة المنتجات الأميركية (..). وتتابع أن قرار الهند إعادة تقييم سلاسل الإمداد يأتي بحثاً عن مرونة تشغيلية أكبر، لا سيما مع ظهور وسطاء جدد في سوق النفط العالمي.

وتلفت إلى أن العلاقات الروسية–الهندية لا تقتصر على قطاع الطاقة فقط؛ إذ تعد روسيا من أبرز موردي المنتجات الدفاعية للهند، ما يجعل فك الارتباط الكامل أمرًا شديد التعقيد.

وتختم بالقول إن قصة النفط الروسي لكلٍّ من الصين والهند ستظل حكاية بلا نهاية، لأنها تتجاوز الحسابات الاقتصادية إلى اعتبارات جيوسياسية أعمق ومصالح استراتيجية طويلة الأمد.