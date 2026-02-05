وقالت الشركة إنها تتوقع أن يتراوح حجم الإنفاق الرأسمالي هذا العام بين 175 و185 مليار دولار، مقارنة بأكثر قليلا من 90 مليار دولار في عام 2025. ومن المتوقع أن يوجه الجزء الأكبر من هذا الإنفاق إلى مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تنفق ألفابت ومنافسوها من شركات التكنولوجيا الكبرى إجمالا أكثر من 500 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي هذا العام.

ورفعت ميتا الأسبوع الماضي استثماراتها الرأسمالية لتطوير الذكاء الاصطناعي هذا العام بواقع 73 بالمئة، في حين أشارت مايكروسوفت أيضا لنفقات رأسمالية فصلية قياسية.

يأتي التوسع القوي في الإنفاق في وقت يتزايد فيه قلق المستثمرين بشأن عوائد الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.

وتمكنت غوغل من إحراز تقدم قوي في جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسهمها بنسبة 76 بالمئة منذ بداية عام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي للمحللين في مؤتمر عبر الهاتف يوم الأربعاء "نرى أن استثماراتنا وبنيتنا التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي تدفع الإيرادات والنمو على جميع الأصعدة".

وذكر مسؤولو ألفابت أن الاستثمارات في قدرات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الخوادم ومراكز البيانات ومعدات الشبكات، تعد محورية في خطط الشركة التي تستهدف إنفاقا رأسماليا يتراوح بين 175 مليار دولار و185 مليارا هذا العام، ارتفاعا من 91.45 مليار في عام 2025.

وكان المحللون يتوقعون في المتوسط أن تنفق الشركة حوالي 115.26 مليار دولار هذا العام، وفقا لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن.

وسجلت أعمال الشركة في مجال الخدمات السحابية على وجه الخصوص نموا مذهلا في الربع الرابع الذي انتهى في ديسمبر، إذ زادت 48 بالمئة إلى 17.7 مليار دولار متجاوزة توقعات المحللين.

وأدى إطلاق نموذج جيميناي 3 للذكاء الاصطناعي من غوغل في نوفمبر إلى إعادة تقييم مكانة غوغل التي كان يُنظر إليها على أنها متخلفة في سباق الذكاء الاصطناعي.

وسجلت الشركة إيرادات إجمالية بلغت 113.83 مليار دولار لهذا الربع، متجاوزة تقديرات المحللين عند 111.43 مليار دولار وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن. ووصل الربح المعدل للسهم الواحد إلى 2.82 دولار ليتجاوز هو الآخر تقديرات المحللين عند 2.63 دولار.