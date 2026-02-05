ومن قلب القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، أطلت ستيلا لي، النائب التنفيذي لرئيس شركة BYD، في أول حوار تلفزيوني لها مع محطة عربية، عبر شاشة سكاي نيوز عربية، لتكشف كواليس هذا الصعود السريع، وتفاصيل الرؤية التي تقود الشركة، وخططها المستقبلية التي تتخذ من دبي والإمارات منصة لانطلاقة عالمية جديدة.

وأكدت لي، خلال حديثها مع الإعلامية لبنى بوظه، أن ما حققته BYD لا يمكن وصفه بالمفاجأة، مشددة على أن الابتكار داخل الشركة ليس هدفاً مرحلياً ولا طموحاً تسويقياً، بل هو "طبيعة متجذرة" في ثقافة العمل منذ اليوم الأول.

أهم ما أكدت عليه ستيلا لي في المقابلة:

BYD باعت نحو 2.26 مليون سيارة كهربائية في 2025، متجاوزة تسلا لتصبح أكبر مُصنّع سيارات كهربائية في العالم من حيث المبيعات

الشركة تضم أكثر من 120 ألف مهندس بحث وتطوير، وتُسجّل 52 براءة اختراع يومياً، ما يعكس حجم الاستثمار المستدام في الابتكار.

BYD تصنّع داخلياً أكثر من 70 بالمئة من مكونات سياراتها، ما مكّنها من تجاوز أزمات سلاسل الإمداد خلال الجائحة دون تعطّل الإنتاج.

تضيف BYD سنوياً طاقة إنتاجية تقارب 1.3 مليون سيارة خلال آخر ثلاث سنوات، في توسع صناعي يُعد من الأكبر عالمياً.

تقنية الشحن الفوري بقدرة 1000 كيلووات تتيح شحن السيارة خلال 5 دقائق لمدى 400–500 كيلومتر، في استثمار تقني يغيّر مستقبل المركبات الكهربائية.

تفوق بأرقام قياسية

استهلت ستيلا لي حديثها بالإشارة إلى الأرقام التي صنعت الفارق، موضحة أن BYD باعت نحو 2.26 مليون سيارة كهربائية بالكامل خلال عام 2025، وهو الرقم الذي مكّنها من اعتلاء الصدارة العالمية متقدمة على أقرب منافسيها.

وأوضحت أن هذا التفوق لم يكن نتيجة عامل واحد، بل حصيلة ثلاثة محاور رئيسية: الابتكار المستمر، والتكنولوجيا المتقدمة، والقدرة التصنيعية الضخمة، مؤكدة أن هذه العناصر الثلاثة تعمل داخل BYD كوحدة واحدة لا تنفصل.

وأضافت أن الشركة لا تنظر إلى نفسها كشركة سيارات تقليدية، بل باعتبارها "شركة مهندسين" بالدرجة الأولى، كاشفة أن BYD تضم أكثر من 120 ألف مهندس يعملون في قطاع البحث والتطوير، ويقومون بتسجيل ما يقارب 52 براءة اختراع يومياً، وهو رقم يعكس وتيرة غير مسبوقة في صناعة السيارات.

وشددت لي على أن هذا الزخم الابتكاري هو ما جعل انتقال BYD من عالم البطاريات والإلكترونيات إلى ريادة السيارات الكهربائية أمراً "طبيعياً"، وليس قفزة مفاجئة.

BYD في حياتك اليومية

وفي سياق تفسير هذا التحول، لفتت لي إلى أن BYD ليست اسماً جديداً في حياة المستهلكين، حتى وإن لم يكن الكثيرون على دراية بذلك، موضحة أن نحو ثلث مكونات الهواتف الذكية عالمياً، أو عمليات تجميعها، تمر عبر مصانع BYD.

وأضافت أن الشركة لعبت دوراً محورياً في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية لعقود، ما منحها خبرة عميقة في التصنيع الدقيق، وإدارة سلاسل الإمداد، وضبط الجودة، وهي مهارات انتقلت بسلاسة إلى قطاع السيارات الكهربائية.

وأكدت أن هذا الامتداد الصناعي جعل BYD قادرة على التفكير في السيارة ليس فقط كوسيلة نقل، بل كمنتج تكنولوجي متكامل، يجمع بين الطاقة والذكاء والبرمجيات.

حلم التنقل النظيف

وبالعودة إلى البدايات، استذكرت ستيلا لي انضمامها إلى BYD عام 1996، أي بعد عام واحد فقط من تأسيسها، حين كانت الشركة لا تزال صغيرة ومتخصصة في تصنيع البطاريات.

وقالت إن BYD بدأت بتزويد الأسواق ببطاريات مصابيح الطوارئ وألعاب التحكم عن بُعد، قبل أن تشق طريقها سريعاً إلى عالم الهواتف المحمولة، لتصبح لاحقاً مورداً رئيسياً لشركتي نوكيا وموتورولا، حيث كانت تنتج ما يقارب 60 بالمئة من هواتف وبطاريات نوكيا في فترة من الفترات.

وشددت لي على أن الرؤية الاستراتيجية للشركة لم تتغير منذ ذلك الوقت، موضحة أن حلم إنتاج السيارات الكهربائية كان حاضراً منذ اليوم الأول، حتى في الفترات التي لم يكن فيها العالم مستعداً بعد لهذا التحول.

وأضافت أن الإيمان المبكر بهذا المستقبل هو ما منح BYD أفضلية تنافسية عندما بدأ العالم يتجه فعلياً نحو الطاقة النظيفة.

تكامل رأسي

وفي حديثها عن سر الصمود خلال الأزمات العالمية، أوضحت لي أن BYD تعتمد نموذج "التكامل الرأسي العميق"، حيث تقوم بتصنيع أكثر من 70 بالمئة من مكونات سياراتها داخلياً، بدءاً من البطاريات وأنظمة الدفع، وصولاً إلى الرقائق والبرمجيات.

وأضافت أن هذا النموذج أثبت فاعليته بشكل حاسم خلال جائحة كوفيد-19، حين عانت شركات كبرى من تعطل سلاسل الإمداد ونقص أشباه الموصلات، بينما تمكنت BYD من تجاوز الأزمة بأقل الخسائر.

وكشفت أن الشركة كانت قادرة، في ذروة الأزمة، على تأهيل موردين جدد خلال أسبوعين فقط، وهو ما سمح لها بالحفاظ على وتيرة الإنتاج، بل وزيادتها في بعض الفترات.

مهندسونا مجانين!

وفي مثال يعكس ثقافة الابتكار داخل BYD، روت ستيلا لي قصة تطوير سيارة Yangwang Extreme، التي وصفتها بأنها ثمرة فكرة "مجنونة" طرحها مجموعة من المهندسين الشباب.

وقالت إن هؤلاء المهندسين تقدموا بطلب جريء إلى رئيس مجلس الإدارة لبناء سيارة بقوة 3000 حصان، ورغم غرابة الفكرة، حصلوا على الضوء الأخضر.

وأضافت أن الفريق نجح خلال ستة أشهر فقط في تحويل الفكرة إلى سيارة حقيقية، قبل نقلها إلى حلبات الاختبار في ألمانيا، حيث حققت بطولتين عالميتين في فئتها، مؤكدة أن السيارة ليست نموذجاً تجريبياً، بل منتجاً تجارياً كاملاً.

ووصفت لي مهندسي BYD بأنهم "الأكثر سعادة في العالم"، لأنهم يعملون في بيئة تسمح بتحويل الأحلام الهندسية إلى واقع ملموس.

الشحن … نهاية القلق العالمي

وحول ما يُعرف بـ"شتاء السيارات الكهربائية"، أو فترات الركود، أكدت ستيلا لي أنها لا تشارك هذه المخاوف، معتبرة أن التباطؤ في بعض الأسواق مؤقت، ويرتبط بعوامل تنظيمية ودعم حكومي أكثر منه بضعف الطلب الحقيقي.

وكشفت عن تقنيات وصفتها بأنها "كاسرة لقواعد اللعبة"، وعلى رأسها تقنية الشحن الومضي (Flash Charging) بقدرة تصل إلى 1000 كيلوواط.

وأوضحت أن هذه التقنية تتيح شحن السيارة خلال 5 دقائق فقط لقطع مسافة تتراوح بين 400 و500 كيلومتر، بينما يمنح الشحن لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق مدى يتراوح بين 300 و400 كيلومتر

كما أوضحت ستيلا لي أن شركة BYD طوّرت حلولاً ذكية تجمع بين متعة القيادة والكفاءة الاقتصادية، لا سيما لمن يقودون لمسافات ممتدة مثل الرحلات البرية من دبي إلى المملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أن السيارة الهجينة الذكية من طراز DM-i تتحول أثناء الرحلات الطويلة إلى مركبة منخفضة التكلفة باستهلاك وقود محدود، تعمل عملياً كنظام هجين قابل للشحن، فيما تعتمد في الاستخدام اليومي على نمط القيادة الكهربائية الخالصة.

وأضافت أن الشركة أطلقت بالفعل في أوروبا ومنطقة الخليج العربي طرازاً يستطيع، بشحنة كهربائية واحدة وخزان وقود واحد، قطع مسافة تتجاوز 1500 كيلومتر، مؤكدة أن هذا الإنجاز يشكل تحولاً حقيقياً في مفهوم السفر الطويل بالسيارات الذكية، خصوصاً في المناطق ذات المسافات الشاسعة والظروف المناخية القاسية.

وأضافت أن هذا التطور سيجعل عملية شحن السيارة الكهربائية مماثلة تقريباً لسرعة التزود بالوقود التقليدي، ما يضع حداً نهائياً لأحد أكبر مخاوف المستهلكين حول العالم.

خطط التوسع

وفيما يتعلق بخطط التوسع خارج الصين، أكدت لي أن هدف بيع 1.3 مليون سيارة سنوياً في الأسواق الخارجية لم يعد مجرد طموح، بل مسار واقعي تدعمه التقنيات والمنتجات.

وأوضحت أن سيارات BYD اليوم لم تعد مجرد وسيلة نقل، بل منصات ذكية متنقلة، تتيح ميزات مثل الكاريوكي، وطلب القهوة، واستخدام السيارة كمصدر طاقة يستخدم للطهي خلال الرحلات الخارجية.

وكشفت عن توجه خاص لمنطقة الخليج، حيث يعمل مهندسو الشركة على دمج نظام ألعاب إلكترونية (Gaming) داخل السيارة، بعد ملاحظة شغف الشباب والنساء بالألعاب الرقمية، على أن يُطرح هذا النظام خلال 3 إلى 4 أشهر.

وشددت في الوقت نفسه على أن السلامة تأتي أولاً، مؤكدة أن اللعب سيكون محظوراً أثناء القيادة، التزاماً بالمعايير الدولية، حتى مع تطور أنظمة القيادة الذاتية.

الصحراء ليست عائقاً

وحول التشكيك في أداء السيارات الصينية في البيئات القاسية، أكدت لي أن BYD طورت تقنيات مخصصة للمنطقة الخليجية، من بينها:

نظام DM-i الهجين، الذي يوفر مدى قيادة يصل إلى 1500 كيلومتر للشحنة الواحدة مع خزان الوقود.

أداء حراري متقدم يضمن مدى يصل إلى 900 كيلومتر في درجات الحرارة المرتفعة.

سيارات Denza B5 وB8، التي وصفتها بـ"وحوش الطريق"، مؤكدة أنها جربتها شخصياً في الصحراء، حيث تجمع بين القوة والفخامة والأمان.

وادي السيليكون الجديد

وفي ختام الحوار، وصفت ستيلا لي دولة الإمارات بأنها "وادي السيليكون العالمي"، مشيدة بروح الابتكار والطاقة التي تميز بيئتها الاقتصادية.

وكشفت حصرياً لـ"سكاي نيوز عربية" عن مشروع سري تعمل عليه BYD بالتعاون مع الجهات الإماراتية، يهدف إلى استخدام دبي منصة لتحطيم رقم قياسي عالمي جديد في عالم السيارات.

وأكدت أن مهندسي BYD ينظرون إلى الإمارات باعتبارها "أرض الأحلام المقبلة"، ليس فقط كسوق، بل كمختبر عالمي للأفكار الجريئة.

واختتمت لي بالإشارة إلى طراز U8 القادر على السباحة والدوران حول نفسه، واصفة إياه بأنه أحد أكثر السيارات أماناً وقوة في العالم.