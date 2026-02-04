وارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلك بنسبة 1.7 بالمئة على أساس سنوي في يناير، في أعقاب زيادة بنسبة 2 بالمئة في ديسمبر.

جاء هذا المعدل متوافقا مع التوقعات.

وباستثناء الطاقة المتقلبة والغذاء والكحول والتبغ، تراجع التضخم الأساسي إلى 2.2 بالمئة من 2.3 بالمئة قبل شهر.

وأظهرت البيانات أن تكاليف الخدمات سجلت أكبر زيادة سنوية لها في يناير، بارتفاع بنسبة 3.2 بالمئة .

وأعقب ذلك ارتفاعا بنسبة 2.7 بالمئة في أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ.