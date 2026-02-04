وأدت دبلوماسية الرئيس الأميركي دونالد ترامب القائمة على الصفقات وسعيه إلى "الهيمنة على الطاقة" إلى زيادة مخاوف أوروبا بشأن اعتمادها الشديد على الغاز الطبيعي المسال الأميركي، الذي حل محل معظم الكميات التي كانت توفرها روسيا في السابق.

وأظهرت بيانات كبلر أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بلغت حوالي 60 مليون طن في عام 2025، أي ما يقرب من أربعة أضعاف مستوياتها في عام 2021.

وقال بوبينجا لرويترز في مقابلة على هامش مؤتمر الغاز الطبيعي المسال 2026 في العاصمة القطرية الدوحة "نحن لا نتعامل مع إدارة، نحن نتعامل مع شركات تعمل بنظام معين وأنا أثق في هذا النظام".

وأضاف "أعتقد أن هيمنة قطاع الغاز الطبيعي المسال الأميركي أمر مفهوم وجائز، لأنه الحل الأكثر اقتصادية".

ومع ذلك، أضاف أن الشركات تحتاج إلى إدارة مخاطر محافظها عن طريق التنويع.

وفي أبريل 2025، وقعت يونيبر اتفاقية للغاز الطبيعي المسال مع وودسايد إنرجي، إذ سيأتي الإمداد من المحفظة العالمية للشركة الأسترالية بالإضافة إلى مشروعها في لويزيانا بالولايات المتحدة.

وقال بوبينجا إن الشركة ستسعى إلى تنويع مصادر إمداداتها لتشمل الشرق الأوسط والأرجنتين.

وتابع "سيكون لدينا حصة كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الأميركي في المحفظة في أوروبا، ولا مفر من ذلك. الشيء الوحيد الذي أقوله هو إنك بحاجة إلى هذا التنويع. وعلى كل شركة أن تقرر بنفسها ما هي النسبة المئوية لذلك، ولكنك بحاجة إلى شركاء من مناطق مختلفة في العالم".