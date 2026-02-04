تحديث الأسعار

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة إلى 5076.01 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0655 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفز 5.9 بالمئة أمس الثلاثاء، وهو أكبر مكسب يومي له منذ نوفمبر 2008. وبلغ الذهب مستوى قياسيا عند 5594.82 دولار يوم الخميس الماضي، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 3.3 بالمئة إلى 5097.20 دولار للأونصة.

وأعلن الجيش الأميركي أمس الثلاثاء إسقاط طائرة مسيرة إيرانية اقتربت "على نحو عدائي" من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في بحر العرب.

ويتعافى الذهب من المستوى المتدني البالغ 4403.24 دولار الذي سجله يوم الاثنين بعد موجة بيع على مدى يومين هي الأكبر منذ عقود.

وقالت سوني كوماري المحللة في إيه.إن.زد "بعد هذا الارتفاع الحاد، كان من المتوقع حدوث تصحيح ولم يكن ذلك مفاجئا، ومع ارتفاع الذهب مرة أخرى، لم تتغير الأساسيات كثيرا"، وأضافت أن الخلفية الجيوسياسية والاقتصادية ظلت دون تغيير في الغالب.

وقال جيجار تريفيدي كبير محللي الأبحاث في شركة إندوس إند سيكيوريتيز "في المستقبل... نتوقع نفس مستويات 5600 دولار (للذهب) بحلول نهاية النصف الأول أو نهاية أبريل، بينما ستواصل الأسعار الارتفاع بعد ذلك، وهدفنا لنهاية العام هو 6000 دولار للأونصة".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية خمسة بالمئة إلى 89.38 دولار للأونصة.

وكانت قد لامست مستوى قياسيا مرتفعا الخميس عند 121.64 دولار للأونصة، لكنها تراجعت إلى أدنى مستوى خلال شهر الاثنين عند 71.33 دولار بعد أن سجلت انخفاضا قياسيا للسعر خلال جلسة واحدة بلغ 27 بالمئة يوم الجمعة.

وتترقب الأسواق الآن بيانات الوظائف في القطاع الخاص من مؤسسة إيه.دي.بي للحصول على مزيد من المؤشرات عن مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) النقدية، حتى مع تأجيل تقرير عن التوظيف لشهر يناير كانون الثاني يحظى بمتابعة دقيقة بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية.

وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 4.2 بالمئة إلى 2302.56 دولار للأونصة. وارتفع البلاديوم 3.5 بالمئة إلى 1794.15 دولار للأونصة.