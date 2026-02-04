وأضافت المجموعة أن صافي الربح في الربع الرابع وحده بلغ 1.2 مليار دولار أو 0.37 دولار للسهم الواحد، مقارنة بـ770 مليون دولار أو 0.23 دولار للسهم الواحد في العام الماضي، بزيادة 56 بالمئة.

وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل أرباح بواقع 967 مليون دولار، بحسب وكالة بلومبرغ.

وارتفعت إيرادات المجموعة في هذه الفترة بنسبة 4.4 بالمئة لتصل إلى 12.1 مليار دولار ، مقارنة بـ 11.6 مليار دولار في العام الماضي.

وخلال العام المالي 2025، يعتزم مجلس إدارة المجموعة دفع أرباح متزايدة قدرها 1.10 دولار للسهم الواحد في 23 إبريل للمساهمين المسجلين حتى 22 أبريل، بزيادة قدرها 22 بالمئة على أساس سنوي.

أبقى بنك UBS إلى حدٍّ كبير على أهدافه المالية التي سبق الإعلان عنها لعام 2028، ومن بينها تحقيق عائد على رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) بنسبة 18 بالمئة.

ويواجه أكبر بنك في سويسرا عاماً مفصلياً مع استكمال دمج كريدي سويس، وفي الوقت نفسه يسعى لمواجهة احتمال زيادة متطلبات رأس المال بنحو 26 مليار دولار، إلى جانب إدارة مرحلة انتقالية في القيادة.

ويواصل UBS البحث عن خليفة للرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي، بما في ذلك النظر في مرشحين من خارج البنك، تمهيداً لمغادرته المتوقعة مطلع العام المقبل.

أما بشأن إعادة شراء الأسهم، فقال البنك إن خططه المعلنة مماثلة لتلك الخاصة بعام 2025، مع وجود طموح لزيادتها رهناً باتضاح الإطار التنظيمي في سويسرا واستقرار مستويات رأس المال.

قال محللون، من بينهم توماس هاليت من KBW، لوكالة "بلومبرغ نيوز"، إن خطط إعادة شراء الأسهم "كانت متوقعة"، لكن النمو القوي في نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) على مستوى البنك الأم جاء أفضل من التوقعات، وهو ما "يبعث بإشارات إيجابية بشأن توزيعات الأرباح المستقبلية".

في المقابل، تراجعت تدفقات العملاء إلى وحدة إدارة الثروات الرئيسية إلى 8.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل بكثير من التقديرات البالغة 27.4 مليار دولار، كما جاء الربح قبل الضريبة دون المتوقع.

وعلى النقيض، تفوق المتداولون وصانعو الصفقات في ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية على التوقعات، ما رفع الدخل قبل الضريبة إلى 640 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ إن البنك "واثق الآن من رفع صافي الأصول الجديدة إلى 125 مليار دولار في 2026، ثم تجاوز 200 مليار دولار في 2028"، مشيراً إلى أن UBS يستفيد من إعادة تموضع استثمارات العملاء في ظل تصاعد التقلبات الجيوسياسية.