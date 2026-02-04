وذكرت الشركة أن صافي أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغ 1.5 مليار دولار بما يعادل 5.12 دولارا للسهم الواحد مقابل 371 مليون دولار دولار بما يعادل 1.15 دولارا للسهم في العام السابق عليه، ما يمثل قفزة بأكثر من 300 بالمئة على أساس سنوي (ما يعادل 4 أضعاف).

في الوقت نفسه، بلغت أرباح شركة النفط الأميركية مارثون أويل كورب بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 1.22 مليار دولار بما يعادل 4.07 دولارا للسهم.

في المقابل تراجعت الإيرادات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بنسبة 0.1 بالمئة سنويا إلى 33.4 مليار دولار مقابل 33.5 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024.