وفي كلمة له بشأن الارتفاع الحاد في الأسعار خلال يناير عقب زيادة ضريبة القيمة المضافة، قال بوتين إن تأثير ذلك لن يدوم طويلا، وإن من المتوقع وصول التضخم إلى نحو خمسة بالمئة بحلول نهاية العام.

وكان الإنفاق العسكري الضخم في بداية النزاع قد دعم النمو ومكّن موسكو من تجنب توقعات بانهيار اقتصادي بعد بدء الهجوم في 2022.

غير أن ارتفاع الإنفاق أسهم في زيادة التضخم، ما شكل ضغطا على النمو الحقيقي، فيما اشتكت الشركات من ارتفاع تكاليف الاقتراض المفروضة لكبح الأسعار.

وقال بوتين خلال اجتماع حكومي إن "الناتج المحلي الإجمالي الروسي نما بنسبة 1 بالمئة العام الماضي. هذا الرقم أدنى من الدينامية التي شهدناها سابقا: ففي 2023 و2024 بلغ النمو 4.1 بالمئة و4.3 بالمئة على التوالي".

وأضاف أن التباطؤ "لم يكن متوقعا فحسب، بل كان إلى حد ما مقصودا"، إذ ارتبط بإجراءات للحد من التضخم.

وأوضح أن التضخم "تراجع إلى 5.6 بالمئة" العام الماضي"، مقابل 9.5 بالمئة قبل عام.

وكان البنك المركزي الروسي قد خفّض في ديسمبر معدل الفائدة الرئيسي إلى 16 بالمئة مع ظهور مؤشرات إلى تباطؤ التضخم، رغم أن هيئة الإحصاء الرسمية (روستات) لا تتوقع بلوغ هدف 4 بالمئة قبل 2027.

وأكد بوتين أن "المهمة واضحة: يجب إعادة تنشيط نمو الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة الاستثمار مع التركيز على رفع إنتاجية العمل".

وكانت موسكو قد أعلنت سابقا أن عائداتها من النفط والغاز — الركيزة الأساسية لمالية الدولة — تراجعت إلى أدنى مستوى في خمس سنوات.

وتخضع قطاعات الطاقة وعدد كبير من الشركات الروسية لعقوبات أوروبية وأميركية منذ أن شنت القوات الروسية هجوما ضد أوكرانيا عام 2022.