وقالت الشركة الثلاثاء إن إيراداتها ارتفعت بنسبة 3.6 بالمئة إلى 8.7 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2024.

كما زادت أرباح تشغيل الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.5 مليار دولار مقابل 1.44 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.

وزاد صافي أرباح باي بال إلى 1.44 مليار دولار بما يعادل 1.53 دولارا للسهم الواحد مقابل 1.12 مليار دولار بما يعادل 1.11 دولارا للسهم خلال العام السابق.

في الوقت نفسه، تراجع صافي أرباح الشركة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 1.16 مليار دولار بما يعادل 1.21 دولارا للسهم خلال الربع الأخير من 2025 مقابل 1.12 مليار دولار بما يعادل 1.19 دولارا للسهم خلال الفترة نفسها من 2024. وكان متوسط توقعات المحللين للأرباح 1.29 دولارا للسهم.