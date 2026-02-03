وقد ساهم النمو المستدام والقوي ضمن محفظة مجموعة تيكوم من الأصول التجارية والصناعية والأراضي في تمكينها من تحقيق أداء مميّز في نهاية عام 2025، مدفوعاً بالطلب المتنامي على أصول المجموعة وارتفاع معدلات الإشغال ومواصلة التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: "استكملت مجموعة تيكوم مسيرة النمو القوي والأداء المميز، والذي جاء انعكاساً لوتيرة الزخم الاقتصادي المستمر في دولة الإمارات ودبي، حيث اختتمت المجموعة العام 2025 بنتائج قياسية على الصعيدين المالي والتشغيلي محققة صافي ربح متكرّر بلغ 1.5 مليار درهم بزيادة نسبتها 20 بالمئة على أساس سنوي، ونسب إشغال شبه كاملة في أغلب مجمعاتها للأعمال".

وأضاف: "نجحنا في العام 2025 في تعزيز محفظة مجموعة تيكوم بفضل إستراتيجية المجموعة للتوسع ومركزها المالي القوي، وذلك مع تحقيق أفضل العائدات للمساهمين. وانطلاقاً من نتائجنا المالية القوية لعام 2025، يقترح مجلس إدارة المجموعة زيادة توزيعات الأرباح النقدية بنسبة 10 بالمئة عن النصف الثاني من العام 2025 لتصل إلى 440 مليون درهم، وتحديث سياسة توزيعات الأرباح لعام 2026، في ظلّ توقّع توزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 880 مليون درهم، رهناً بموافقة المساهمين. وتأتي هذه التوقّعات الإيجابية لتوزيعات الأرباح تأكيداً على التزامنا بتحقيق عائدات جذّابة ومستدامة، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمارات".

وفي هذه المناسبة، قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "إن أداءنا القوي لعام 2025 يأتي تأكيداً على الدور البارز الذي تلعبه مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ضمن 6 قطاعات إستراتيجية، بما يسهم في تعزيز قدرة دولة الإمارات ودبي على جذب المزيد من المستثمرين والمواهب من كافة أنحاء العالم".

وأضاف: "تعكس نتائجنا المالية الاستثنائية لعام 2025 كفاءة نموذج أعمالنا ومرونته العالية، كما جاءت كترجمة للتطبيق الفعال لخطة المجموعة للتوسع والنمو المستدام، وذلك عبر مواصلة الاستثمار في توسيع محفظة أصولنا سواء من خلال تطوير المشاريع أو عبر الاستحواذات الإستراتيجية، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية واتباع منهجية متوازنة في إدارة رأس المال، حيث سجّلت المجموعة إيرادات قياسية بلغت 2.9 مليار درهم وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصلت إلى 2.2 مليار درهم . وقد ساهم الأداء المميّز لأصول المجموعة والطلب المتنامي من العملاء والإدارة الحكيمة للتكاليف في تحقيق نمو كبير ضمن كافة قطاعات الأعمال في عام 2025. ونؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة دورنا المحوري كمحرك إستراتيجي لقطاع الأعمال ومساهمتنا البارزة في تعزيز اقتصاد المعرفة في دبي، إلى جانب حرصنا على مواصلة تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين".

أبرز نتائج السنة المالية 2025

سجّلت الإيرادات نمواً قياسياً بنسبة 19 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.9 مليار درهم، بما يعكس نجاح المجموعة في توسيع محفظة أصولها وإنجاز مشاريعها المقرّرة وارتفاع متوسّط قيمة الإيجار ومعدلات الإشغال .

بلغت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 2 مليار درهم في عام 2025، مسجلةً زيادة بنسبة 19 بالمئة على أساس سنوي ومدفوعةً بكفاءة عمليات التحصيل والأداء القوي للأصول المدرّة للدخل أجرت شركة "سي بي آر إي" تقييماً للقيمة العادلة لمحفظة العقارات الاستثمارية لدى المجموعة، حيث حدّدتها بقيمة 34.5 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2025، بما يعكس زيادة بنسبة 23 بالمئة على أساس سنوي مقارنةً بالقيمة العادلة لعام 2024، وزيادة بنسبة 18 بالمئة على أساس مماثل .

أبرز النتائج المالية للربع الأخير من العام 2025

حقّقت المجموعة في الربع الأخير من العام 2025 نمواً في إيراداتها بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 745 مليون درهم، بما ساهم في ترسيخ مكانة المجموعة القوية على مدار العام .

استثمارات المجموعة خلال السنة المالية 2025

قامت مجموعة تيكوم باستثمار أكثر من 2.5 مليار درهم في عمليات استحواذ ومشاريع إستراتيجية خلال عام 2025 لدعم نموّها المستدام. ففي أغسطس 2025، استثمرت المجموعة 1.6 مليار درهم للاستحواذ على 138 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تبلغ 33 مليون قدم مربّع في مدينة دبي الصناعية، تلبيةً للطلب القوي والمتزايد في القطاع الصناعي.

وفي ديسمبر 2025، أطلقت مجموعة تيكوم المرحلة الرابعة من مشروع "مركز الابتكار" في مدينة دبي للإنترنت لمواكبة الطلب المتنامي على المساحات المكتبية من فئة الدرجة الأولى من قبل الشركات العالمية ضمن قطاعات اقتصادية واعدة. وتسهم المرحلة الرابعة من هذا المشروع، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية القابلة للتأجير 263 ألف قدم مربّع بقيمة 615 مليون درهم، في مواصلة ترسيخ مكانة مدينة دبي للإنترنت وجهةً رائدةً في المنطقة لأبرز شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية.

وفي هذا السياق، من المتوقع أن يستمر الطلب القوي على الأصول التجارية والصناعية المميزة في دبي خلال الفترة المقبلة، في ظلّ التوقعات التي تشير إلى نمو كبير في سوق المكاتب خلال عام 2026، حيث تتوقع زيادة بنسبة 15 بالمئة في كلّ من العوائد على رأس المال ومتوسّط قيمة الإيجار، بما يعزّز قدرة مجموعة تيكوم على الاستفادة من ظروف السوق المواتية لتحقيق النمو على مستوى محفظتها من الأصول المتنوّعة.

أبرز الإنجازات المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

واصلت مجموعة تيكوم في عام 2025 التأكيد على التزامها بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما في ذلك:

نالت مجموعة تيكوم الجائزة الفضية وجائزة "التقدّم الأبرز" من الرابطة الأوروبية للعقارات العامة، تقديراً لتميّزها في إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة .

• قامت المجموعة بإنتاج 15.25 جيجاواط ساعة من الكهرباء المولّدة من الطاقة الشمسية من المباني التابعة لمحفظة المجموعة، وهو ما يعادل 7 بالمئة تقريباً من الاستهلاك الإجمالي للكهرباء .

توزيعات الأرباح

اقترح مجلس إدارة مجموعة تيكوم توزيع أرباح نقدية بقيمة 440 مليون درهم عن النصف الثاني من العام 2025، بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم، وهي زيادة بنسبة 10 بالمئة مقارنةً بتوزيعات الأرباح النقدية عن النصف الأول من العام 2025، ومن المتوقّع توزيع هذه الأرباح في مارس 2026 بعد الحصول على موافقة المساهمين.

وبالتزامن مع الإعلان عن نتائج السنة المالية 2025، تعلن مجموعة تيكوم عن تحديث سياسة توزيع الأرباح عن السنة المالية 2026. وبموجب هذه السياسة، تتوقّع الشركة توزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 880 مليون درهم لعام 2026، على أن يجري توزيعها عبر دفعتين متساويتين تبلغ قيمة كلّ منهما 440 مليون درهم . ومن المتوقّع توزيع هذه الأرباح في أغسطس 2026 ومارس 2027، رهناً بموافقة المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية ذات الصلة وعملاً بالشروط التنظيمية المعتمدة.