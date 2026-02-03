وارتفعت الإيرادات بنسبة 5.6 بالمئة لتصل إلى 29.3 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، متجاوزة توقعات "وول ستريت" البالغة 28.9 مليار دولار أميركي، وفقا لاستطلاع أجرته شركة "فاكت سيت" مع محللين.

وذكرت الشركة، التي تتخذ من مدينة بيرتشيس بولاية نيويورك، أن أحجام مبيعات الوجبات الخفيفة مثل دوريتوس وشيتوس تراجعت بنسبة 1 بالمئة، كما تراجعت مبيعات المشروبات في أميركا الشمالية بنسبة 4 بالمئة.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت مبيعات المشروبات بنسبة 1 بالمئة، فيما تراجعت مبيعات المواد الغذائية بنسبة 2 بالمئة.

ورفعت شركة بيبسيكو أسعار منتجاتها عالميا بنسبة 4.5 بالمئة خلال الربع الأخير، حيث ارتفعت أسعار مشروباتها بنسبة 7 بالمئة في أميركا الشمالية، كما ارتفعت أسعار وجباتها الخفيفة بنسبة 1 بالمئة.

وكانت بيبسيكو قد أعلنت، في فبراير الماضي، أن سنوات من الزيادات المتكررة في الأسعار، بالإضافة إلى تغير أذواق المستهلكين، قد أدت إلى تراجع الطلب على مشروباتها ووجباتها الخفيفة.

وأعلنت الشركة، في يوليو الماضي، أنها تسعى لتغيير الصورة النمطية السائدة بأن منتجاتها باهظة الثمن، وذلك من خلال توسيع نطاق توزيع علاماتها التجارية ذات الأسعار المعقولة، مثل "تشيسترز" و"سانتيتاس".

وباستبعاد البنود غير المتكررة، حققت بيبسيكو ربحا معدلا بلغ 2.26 دولار للسهم خلال الربع الرابع، وهو ما فاق توقعات المحللين.