ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز، عن البنك المركزي الأوروبي قوله، الثلاثاء: "ساهمت المخاوف بشأن مستقبل الشركات والاقتصاد الأوسع بالإضافة إلى انخفاض قدرة البنوك على مواجهة المخاطر في اتخاذ هذه الخطوة".

وفي رد على سؤال بشأن تأثير التغيرات على سياسات التجارة والغموض المتعلق بها، وصف حوالي نصف البنوك مدى تعرضهم للمخاطر بأنه "مهم".

وقالت البنوك إنها تتوقع مزيدا من تشديد للمعايير بالنسبة للشركات خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقاومت المنطقة حتى الآن الصدمات، مثل الرسوم الجمركية، ونما اقتصادها بنسبة 0.3 بالمئة، خلال الربع الرابع. وجاءت نسبة النمو أعلى من التوقعات، كما أنها تعزز اتجاه الإبقاء على تكاليف الإقتراض دون تغيير في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل.