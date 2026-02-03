تحديث الأسعار

وبحلول الساعة 0944 بتوقيت غرينتش، قفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 5.5 بالمئة إلى دولار للأونصة (الأوقية) ليصل إلى 4921.42، بعد أن لامس مستوى 4403.24 أمس الاثنين. وسجل المعدن النفيس مستوى قياسيا مرتفعا عند 5594.82 دولار يوم الخميس الماضي.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 6.3 بالمئة إلى 4945.60 دولار للأونصة، بحسب بيانات رويترز.

وقفز سعر الفضة أيضا في المعاملات الفورية 9.2 بالمئة إلى 86.7 دولار للأونصة الثلاثاء بعد أن هبط 27 بالمئة الجمعة، مسجلا أدنى تراجع له في يوم واحد، ونزل ستة بالمئة أمس الاثنين.

وقال المحلل بيتر فيرتيج من كوانتيتيف كوموديتي ريسيرتش "شهدت السوق بيعا مفرطا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترشيح كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وما نشهده اليوم هو تعاف للأسعار".

وأضاف "نرى أيضا أن المستثمرين الذين اتجهوا للبيع لجني الأرباح ينظرون الآن إلى الأسعار على أنها جذابة للشراء مجددا".

ورفعت مجموعة (سي.إم.إي) متطلبات الهامش على عقود المعادن النفيسة الآجلة بعد إغلاق السوق أمس الاثنين.

ويعني ذلك زيادة مبلغ الضمان النقدي الذي تفرضه البورصات أو شركات الوساطة لفتح مراكز تداول جديدة أو الاحتفاظ بالمراكز القائمة. ويتم هذا الإجراء عادة عند ارتفاع تقلبات السوق.

وقال مكتب إحصاءات العمل بالولايات المتحدة أمس الاثنين إن تقرير التوظيف لشهر يناير الذي يحظى بمتابعة وثيقة لن يصدر الجمعة بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية.

وأغلقت الحكومة جزئيا يوم السبت بعد عدم تمكن الكونجرس من الموافقة على اتفاق للحفاظ على تمويل وزارة العمل، من بين عمليات أخرى. وأقر مجلس الشيوخ حزمة إنفاق الجمعة.

وكان من المقرر أن يتناول مجلس النواب التشريع أمس الاثنين، مع توقع إجراء التصويت النهائي اليوم الثلاثاء. وعبر رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن تفاؤله بأن الإغلاق سينتهي في غضون أيام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر البلاتين في المعاملات الفورية 5.3 بالمئة إلى 2233.95 دولار للأونصة بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 2918.80 دولار في 26 يناير. وصعد أيضا سعر البلاديوم 4.2 بالمئة إلى 1792.35 دولار.