كما ذكرت شركة نينتندو، ومقرها كيوتو، الثلاثاء أنها سجلت أرباحا بلغت 359 مليار ين (2.3 مليار دولار) للفترة من أبريل إلى ديسمبر، مقابل 237 مليار ين في نفس الفترة من العام السابق.

وتضاعفت المبيعات تقريبا، حيث قفزت بنسبة 99 بالمئة لتصل إلى 1.9 تريليون ين (12 مليار دولار) في نفس الفترة، مدفوعة بطلب قوي على منصة سويتش 2 التي طرحت للبيع العام الماضي.

وتعتبر أجهزة سويتش ما يُعرف بالأجهزة الهجينة، حيث تعمل كمنصة ألعاب منزلية وجهاز محمول في آن واحد. وتتميز النسخة المطورة بشاشة أكبر وجودة رسوميات محسنة.

وأكدت شركة نينتندو، المالكة لعلامتي سوبر ماريو وبوكيمون، بتوقعاتها لتحقيق صافي أرباح بقيمة 350 مليار ين (2.3 مليار دولار) للسنة المالية التي تنتهي في مارس.