وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.4 بالمئة مقارنة بالعام الماضي في يناير الماضي، بعدما ارتفعت بنسبة 0.7 بالمئة في ديسمبر الماضي، حسبما أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الفرنسي.

وتراجع معدل التضخم في فرنسا خلال الشهر الماضي بسبب المنتجات الصناعية- خاصة الملابس والأحذية في ظل فترة أطول من مبيعات الشتاء مقارنة بالعام الماضي.

وانخفض مؤشر أسعار الخدمات- الذي كان محور تركيز خاص من جانب البنك المركزي الأوروبي، لأقل من 2 بالمئة، وذلك لأول مرة منذ أربعة أعوام.