وبلغت إيرادات الصندوق 1.95 مليار درهم بارتفاع نسبته 9 بالمئة مقارنة بالسنة المالية السابقة، فيما بلغت الأرباح المعدّلة قبل تكاليف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.49 مليار درهم بزيادة نسبتها 15.2 بالمئة مقارنة بعام 2024.

ووصلت القيمة الإجمالية للأصول إلى 23.54 مليار درهم في نهاية عام 2025 بارتفاع نسبته 8.8 بالمئة مقارنة بـ 21.63 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، فيما بلغ صافي قيمة الأصول 22.05 مليار درهم نهاية 2025 بنمو نسبته 12.6 بالمئة مقارنة بـ19.59 مليار درهم نهاية 2024.

وبلغ متوسط الإيرادات لكل وحدة مؤجرة 53,524 درهماً، وارتفع متوسط الإيرادات لكل مساحة قابلة للتأجير ومؤجرة إلى 56.5 درهم للقدم المربعة، ومع استقرار عدد الوحدات السكنية عند 35,700 وحدة، وثبات إجمالي المساحة القابلة للتأجير إلى حدٍ كبير.

واقترح مجلس إدارة "مساكن دبي ريت" توزيع أرباح بقيمة 550 مليون درهم "4.2 فلس للوحدة" عن النصف الثاني من عام 2025، على أن يتم صرفها في شهر أبريل 2026، وذلك رهناً بموافقة حملة الوحدات خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر عقده في 9 مارس 2026.