وأعلنت شركته "سبيس إكس" لصواريخ الفضاء، أمس الاثنين، أنها استحوذت على شركة (إكس إيه آي) في خطوة تهدف إلى تعزيز سيطرة أغنى رجل في العالم على قطاعي الصواريخ والذكاء الاصطناعي.

وسيجمع هذا الدمج عدة من مشاريعه، بما في ذلك روبوت الدردشة الذكي "غروك"، وشركة الاتصالات الفضائية ستارلينك، وشركته لوسائل التواصل الاجتماعي "إكس".

وتحدث ماسك مرارا عن الحاجة إلى تسريع تطوير التكنولوجيا التي تسمح لمراكز البيانات بالعمل في الفضاء، وهو هدف قد يصبح تحقيقه أسهل في الشركة المدمجة.