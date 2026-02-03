وقالت الشركة في بيان إن الإيرادات قد ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 29 بالمئة لتصل إلى 18.7 مليار درهم (حوالي 5.09 مليار دولار)، حيث شكلت الأسواق الدولية "خارج دولة الإمارات" 30 بالمئة منها، بينما ارتفع صافي الربح بمعدل 14 بالمئة على أساس سنوي ليبلغ 1.6 مليار درهم (حوالي 436 مليون دولار).

وفي ضوء هذه النتائج، اقترح مجلس إدارة "إن إم دي سي إنيرجي" زيادة توزيعات الشركة النقدية بنسبة 14 بالمئة لتصل إلى 800 مليون درهم عن السنة المالية 2025، بما يعادل 16 فلساً للسهم الواحد، مما يمثل 50 بالمئة من صافي الأرباح، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل.

وتأتي النتائج المالية القوية مدفوعة بتوسّع قدرات الشركة التشغيلية، إلى جانب تحسّن كفاءة عملياتها، وقدرتها على إبرام شراكات متنوّعة تُمكّنها من تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية عبر أسواق متعددة.

وبلغت قيمة محفظة المشاريع قيد التنفيذ 40.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025، مع مشاريع ممنوحة خلال العام بقيمة 13.9 مليار درهم ، فيما شكلت الأسواق الدولية "خارج دولة الإمارات" نحو 20 بالمئة من إجمالي محفظة المشاريع قيد التنفيذ، كما شكّلت دولة الإمارات النسبة المتبقية البالغة 80 بالمئة، ما رسّخ مكانة "إن إم دي سي إنيرجي" كالمزود الأول لخدمات الهندسة والتوريد والبناء في منطقة الشرق الأوسط، وبصمتها المتنامية عبر مشاريع رائدة ضمن مجموعة من أكثر أسواق العالم ديناميكية، ووصلت قيمة مشاريع الشركة المستقبلية إلى 58.6 مليار درهم عبر دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

وقال محمد حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة "إن إم دي سي إنيرجي"، إن هذه النتائج المتميزة تُعدّ انعكاسًا واضحًا لقدرة الشركة على توظيف أسطولها العالمي من السفن، وساحات التصنيع المتطورة، وكفاءاتها الاستثنائية، وعلاقاتها الراسخة مع عملائها، كما يبرهن حجم محفظة مشاريعها قيد التنفيذ، ومشاريعها المستقبلية على قوة أعمال ومكانة الشركة واستعدادها لتلبية متطلبات قطاع الطاقة في الإمارات والأسواق الخارجية.

من جهته قال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة "إن إم دي سي إنيرجي"، إن الشركة حققت إيرادات وأرباحاً قياسية، مسجلةً بذلك أقوى أداء مالي لها حتى الآن، ويذلك بفضل تطوير نموذج أعمالها، وتنفيذ مشاريعها بدقة وكفاءة، والتطبيق الفعال للذكاء الاصطناعي عبر كافة عملياتها، مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة، ستولي الشركة الأولوية لتحقيق النمو المنضبط، والتميز التشغيلي، مع التركيز على خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل للأسواق التي تعمل فيها، ولعملائها، وشركائها، ومساهميها.