وانخفض التضخم السنوي إلى 30.65 بالمئة في يناير في ظل ارتفاع الأسعار مع الزيادة السنوية في الحد الأدنى للأجور وتعديلات الأسعار المختلفة في العام الجديد.

وفي استطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع أن يبلغ التضخم الشهري 4.32 بالمئة والمعدل السنوي 30 بالمئة.

وكان التضخم الشهري في أسعار المستهلكين قد ارتفع في ديسمبر إلى 0.89 بالمئة بينما انخفض المعدل السنوي إلى 30.89 بالمئة.

ويشير متوسط التوقعات في الاستطلاع إلى تباطؤ التضخم السنوي إلى 23 بالمئة بحلول نهاية العام، ليظل أعلى من توقعات البنك المركزي عند 16 بالمئة.

وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي في يناير بما يقل 100 نقطة أساس عن المتوقع إلى 37 بالمئة مشيرا إلى أن التضخم المتزايد وسلوك التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.