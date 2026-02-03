وقال ترامب في المكتب البيضاوي أمس الاثنين "خاطرت الشركات الأميركية لسنوات بنفاد المعادن الحيوية خلال الاضطرابات التي شهدتها الأسواق".

وأضاف "واليوم، نطلق ما سيُعرف باسم 'المشروع فولت' لضمان عدم تعرض الشركات والعمال في الولايات المتحدة لضرر بسبب أي نقص".

وتتحرك واشنطن لتعويض ما يعده صانعو السياسات تلاعبا صينيا بأسعار الليثيوم والنيكل والمعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن الحيوية التي تعد أساسية في صناعة السيارات الكهربائية والأسلحة عالية التقنية والعديد من السلع المصنعة الأخرى. وأعاق ذلك شركات التعدين الأميركية لسنوات.

وقال ترامب إن المشروع سيجمع بين تمويل خاص قيمته مليارا دولار وقرض حجمه 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأميركي لشراء المعادن وتخزينها لصالح شركات صناعة السيارات والتكنولوجيا وغيرها.

وقال بنك التصدير إنه وافق على القرض أمس.

وجذب المشروع اهتمام مجموعة واسعة من شركات السيارات والتكنولوجيا الأميركية.

وتستخدم العناصر الأرضية النادرة في مجموعة واسعة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، بما في ذلك المغناطيسات والمركبات الكهربائية والإلكترونيات. وتشمل المعادن الأخرى المصنفة كحيوية الليثيوم والكوبالت.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة دخلت في اتفاقيات بشأن المعادن الحيوية مع دول حول العالم. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستعقد اجتماعا حول هذه المسألة يشارك فيه "وفود من أكثر من 50 دولة" في واشنطن يوم الأربعاء.

وقال مسؤول في إدارة ترامب مطلع على الخطة لرويترز إن المشروع فولت يهدف إلى مساعدة صناعة السيارات الأميركية مع السماح للشركات بإبعاد المخاطر ذات الصلة عن ميزانياتها العمومية.

وأضاف المسؤول أن الهدف الآخر هو الحفاظ على مخزون من المعادن يكفي 60 يوما للاستخدام في حالات الطوارئ، مشيرا إلى أن تخزين المعادن بدأ بالفعل.