وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 4.4 ملياردرهم، مدفوعاً بنمو دخل الاستثمارات بنسبة 53 بالمئة وارتفاع الدخل من مصادر أخرى بنسبة 30 بالمئة.

وشهدت الميزانية العمومية للبنك توسعاً ملحوظاً بعدما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 335 مليار درهم.

ونمت القروض بنسبة 32 بالمئة لتبلغ 230 مليار درهم، فيما ارتفعت الودائع بنسبة 27 بالمئة لتصل إلى 205 مليارات درهم، مع نسبة حسابات جارية وتوفير بلغت 62 بالمئة من إجمالي الودائع، ما يعزز قاعدة تمويل مستقرة ومنخفضة التكلفة.

وأكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة البنك ، أن "المشرق" واصل في عام 2025 تحقيق المرونة والنمو المنضبط.

وأشار إلى أن أداء البنك جاء ليعكس قوة النهج الاستراتيجي وثقة العملاء، والدور الحيوي الذي يؤديه ضمن المنظومة المالية في الإمارات.

من جهته أكد أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، أن عام 2025 مثل محطة محورية جديدة في مسيرة المشرق بصفته بنكاً متقدّماً رقمياً ومتصلاً عالمياً، يخدم عملاءه عبر أكثر ممرات التجارة والاستثمار حيوية في العالم.

وأوضح أن أداء بنك المشرق يعكس قدرته على التوسع استراتيجياً، والحفاظ على المرونة في بيئة اقتصادية متغيرة، وتقديم القيمة من خلال نموذج أعمال متنوع.