ووقّع الاتفاقيات - خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ - كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG"، وميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، ورئيس مجلس الإشراف على شركة النفط الوطنية "سوكار".

ويعد استثمار "XRG" في شركة "ممر الغاز الجنوبي" خطوة مهمة تسهم في ترسيخ الشراكة المتنامية بين دولة الإمارات وأذربيجان في مشروعات الطاقة، وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وجهودهما لتحقيق الأهداف المشتركة بتعزيز أمن الطاقة الإقليمي، وتعميق التعاون الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية الاستراتيجية للطاقة على المستوى الدولي.

ويُعدُّ مشروع "ممر الغاز الجنوبي" شبكة تصدير حيوية تشمل أصولها العاملة منشآت لإنتاج الغاز الطبيعي وشبكة أنابيب تمتد من أذربيجان مروراً بتركيا وصولاً إلى الأسواق الأوروبية عبر "خط أنابيب جنوب القوقاز"، و"خط أنابيب الأناضول"، و"خط أنابيب البحر الأدرياتيكي" فيما تسهم هذه الشبكة في ضمان استقرار وتنويع مصادر الطاقة في أوروبا، وتعزيز دور أذربيجان كشريك موثوق في قطاع الطاقة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز الشراكات التي تسهم في ضمان أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي، جرى توقيع هذه الاتفاقيات التي ترسخ الشراكة الإستراتيجية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان.. وتؤكد هذه الخطوة التزام ’XRG‘ بتحويل الطاقة والموارد إلى محركات للنمو وتلبية الطلب على المدى البعيد، حيث يدعم "ممر الغاز الجنوبي" استقرار إمدادات الطاقة، ويلبي متطلبات النمو الاقتصادي، ويعزز التقدم في تنفيذ إستراتيجية ’XRG‘ للنمو والتوسع والاستثمار في بنية تحتية عالية الجودة بما يسهم في خلق قيمة مستدامة ويدعم التقدم والازدهار العالمي".

من جانبه، قال ميكائيل جباروف: "نرحب باستثمار ’ XRG‘ في مشروع ’ممر الغاز الجنوبي‘، كما نتطلع إلى تعزيز وتعميق التعاون معها في المستقبل "، مشيراً إلى أن الاتفاقيات تؤكد الدور المحوري لجمهورية أذربيجان بوصفها شريكاً موثوقاً في مجال الطاقة للأسواق العالمية، وتدعم أيضاً تنفيذ رؤيتنا طويلة الأمد لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة"

وأضاف أنه: "بالتعاون مع شركائنا، نستمر في ترسيخ أسس الترابط الإقليمي وبناء ركائز قوية لتعزيز النمو المستقبلي.