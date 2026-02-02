ويعود هذا الارتفاع - من بين أمور أخرى - إلى إعادة هيكلة كبرى أجرتها إحدى شركات تجارة الإنترنت والطرود، ما أدى إلى احتساب مبيعات لم تكن تُسجل سابقا في ألمانيا، وخاصة في النصف الأول من العام. ويُعتقد أن الشركة المعنية هي "أمازون".

وبحسب بيانات المكتب، سجلت التجارة عبر الإنترنت وتجارة الطرود أكبر زيادة، إذ ارتفعت مبيعاتها بعد احتساب تغيرات الأسعار بأكثر من 10 بالمئة.

كما ارتفعت الإيرادات في تجارة المواد الغذائية في 2025 مقارنة بالعام السابق بنسبة 1.1 بالمئة، وفي تجارة السلع غير الغذائية بنسبة 3.7 بالمئة.

ومع هذه النتائج، يقف قطاع التجزئة بعد احتساب تغيرات الأسعار قريبا جدا من مستوى عام 2021، الذي سجل فيه القطاع أعلى رقم مبيعات منذ بدء الإحصاء عام 1994، بحسب بيانات المكتب.

وأظهرت البيانات الأولية أن تجار التجزئة حققوا نموا أيضا في موسم عيد الميلاد (الكريسماس)، حيث ارتفعت المبيعات في ديسمبر 2025 بعد احتساب تغيرات الأسعار بنسبة 3.2 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024.

لكن المبيعات الحقيقية كانت أقل بنسبة 4 بالمئة مقارنة بديسمبر 2021، الذي حقق أعلى رقم مبيعات في شهر ديسمبر منذ 1994.

ولا تزال معنويات الاستهلاك في ألمانيا مثبطة، إذ يشعر كثير من المستهلكين بتأثير ارتفاع الأسعار ويخشون على وظائفهم. في المقابل، ارتفعت الأجور على مدار أكثر من عامين بوتيرة أسرع من التضخم، الذي ظل مؤخرا عند مستوى معتدل.

ومع بداية هذا العام، تحسنت معنويات المستهلكين في ألمانيا، بحسب بيانات معهد "جي إف كيه" و"إن آي إم" لأبحاث السوق.

ويتوقع المستهلكون ارتفاع دخولهم، بسبب الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور، كما أصبحوا أكثر استعدادا لإنفاق المال.