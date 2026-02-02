وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، أن سعر الذهب في العقود الفورية انخفض بنسبة تصل إلى 8 بالمئة، وهو الآن منخفض بنحو 20 بالمئة عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله الخميس.

وهبطت الفضة بنسبة تصل إلى 14.6 بالمئة اليوم، بعد تسجيل أكبر خسارة يومية لها على الإطلاق الجمعة.

وقال روبرت جوتليب، تاجر المعادن الثمينة السابق في بنك الاستثمار الأميركي جيه.بي مورغان تشيس، والمحلل المستقل حاليا: "لم ينتهِ الأمر بعد"، مضيفا أن التردد في تحمل المزيد من المخاطر سيحد من سيولة السوق.

وذكر "علينا أن نرى ما إذا كان سيجد دعما. خلاصة القول هي أن التداول كان مضطربا للغاية."

وذكرت بلومبرغ أن أسعار المعادن النفيسة ارتفعت إلى مستويات قياسية صدمت حتى المتداولين المخضرمين. وتسارع الارتفاع الحاد بالفعل بشكل كبير في يناير الماضي، حيث اندفع المستثمرون لشراء الذهب والفضة وسط تجدد المخاوف بشأن الاضطرابات الجيوسياسية، وانخفاض قيمة العملة، واستقلالية مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي وقد ساهمت موجة شراء من المضاربين الصينيين في زيادة حدة الارتفاع.

وسيلعب مدى إقبال المستثمرين الصينيين على شراء الذهب عند انخفاض الأسعار دورا رئيسيا في تحديد اتجاه السوق من الآن فصاعدا.

وبينما واصل سعر بورصة شنغهاي للمعادن تراجعه بعد افتتاح السوق، إلا أنه كان لا يزال يشمل علاوة سعرية على السعر العالمي.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، توافد المشترون على أكبر سوق للسبائك في البلاد في شنشن لتخزين مجوهرات وسبائك الذهب قبل حلول رأس السنة الصينية.

وبحلول الساعة الثانية و3 دقائق ظهرا بتوقيت سنغافورة تراجع سعر الذهب بنسبة 6.9 بالمئة إلى 4554.6 دولارا للأوقية، في حين تراجع سعر الفضة بنسبة 9.6 بالمئة إلى 77 دولارا للأوقية، كما تراجع سعر البلاتين والبلاديوم.

وفي سوق الصرف ارتفع مؤشر بلومبرغ لقيمة الدولار في التعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة اليوم بعد ارتفاعه بنسبة 0.9 بالمئة الجمعة الماضي.