وتشارك في المنتدى وزارة التجارة والصناعة الكويتية ووزارة التجارة الخارجية الإماراتية الى جانب عدد من المسؤولين وصناع القرار ورجال الأعمال والإعلاميين في تأكيد على متانة الشراكة الاقتصادية التي تجمع الإمارات والكويت.

ويشكل المنتدى ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين للاحتفاء بعلاقات الأخوة والشراكة الاستراتيجية كما يمثل منصة مثالية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتنمية التجارة في قطاعات حيوية إلى جانب تبادل الرؤى بشأن تطورات البيئة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

وبهذه المناسبة أكد القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية خالد الزعابي لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن انعقاد المنتدى الاقتصادي الإماراتي - الكويتي يجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة ويعكس الحرص المشترك على تعزيز التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأوضح الزعابي أن المنتدى يشكل منصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار بين المسؤولين وممثلي القطاعين العام والخاص كما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري لا سيما في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور متواصل على مختلف المستويات.

وأشار إلى أن المشاركة الكويتية في هذا المنتدى تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي لدولة الكويت نحو تعزيز شراكاتها الاقتصادية الإقليمية والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها الأسواق الإماراتية مؤكدا في هذا الصدد أهمية دعم المبادرات التي تسهم في تنمية التجارة والاستثمار المشترك.

وأكد الزعابي أن مثل هذه المنتديات يعكس التزام قيادتي البلدين الشقيقين بتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي وترسيخ نموذج ناجح للتعاون الثنائي القائم على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار للبلدين.

من جهته قال رئيس (مجلس الأعمال الكويتي) في دبي والإمارات الشمالية فراس السالم، إن الملتقى الاقتصادي الإماراتي - الكويتي يمثل فرصة مهمة لتعزيز تواصل القطاع الخاص الكويتي مع الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية.

وذكر السالم ان المنتدى في نسخته الحالية يشكل محطة لاستذكار المواقف الاقتصادية التاريخية بين البلدين والدور البارز الذي اضطلع به الرعيل الأول من التجار الكويتيين الذين أسهموا بشكل فاعل في تأسيس العلاقات الكويتية - الإماراتية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتينة وذلك في إطار المبادرة الكريمة لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبين أن حجم التبادل التجاري بين الكويت والإمارات الذي تجاوز سبعة مليارات دولار أميركي خلال النصف الأول من عام 2025 وبنسبة نمو بلغت 15 في المئة يعكس تنامي الاهتمام الحكومي المتبادل بتعزيز الروابط التجارية وتسهيل الاستثمارات البينية.



وأكد في هذا المجال أن مثل هذه الفعاليات المشتركة يسهم في تعزيز الحوار بين قيادات القطاعين الحكومي والخاص ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق المستهدفات الاقتصادية المشتركة.

بدوره قال نائب رئيس (مجلس الأعمال الكويتي) في دبي والإمارات الشمالية ناصر الساير في تصريح مماثل لوكالة الأنباء الكويتية، إن الملتقى الاقتصادي الإماراتي - الكويتي يعكس طبيعة العلاقة الأخوية المميزة والتاريخية التي تجمع دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة الشقيقة ويترجم على أرض الواقع التوجه المشترك لتعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد الساير أن القطاع الخاص الكويتي و(مجلس الأعمال الكويتي) يحرصان على المشاركة في الفعاليات الحكومية المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يسهم في تعزيز التواجد الاقتصادي الكويتي وإبراز الدور الحيوي الذي تؤديه أكثر من 1800 شركة كويتية تعمل في السوق الإماراتي عبر مختلف القطاعات.

ويهدف المنتدى الاقتصادي الإماراتي - الكويتي الى استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التنمية التجارية بين البلدين بالاضافة الى دعم رواد الأعمال وتسليط الضوء على قصص النجاح في كلا البلدين فضلا عن بحث مستقبل العلاقات الثنائية وإبراز عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي.

كما يشكل محطة محورية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التجارية والاستثمارية بين البلدين والمساهمة في تحقيق رؤية قيادتيهما في بناء نموذج تكاملي يعزز التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة.

ويشهد المنتدى جلسات حوارية متخصصة يتحدث خلالها عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والإعلاميين الكويتيين والإماراتيين لمناقشة سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري واستعراض التجارب الناجحة وبحث الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات الحيوية.