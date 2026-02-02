وواصل الذهب انخفاضه الاثنين إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وكان المعدن النفيس قد سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 5594.82 دولار يوم الخميس.

وأوضح في مذكرة "ما زلنا مقتنعين تماما بتفاؤلنا تجاه الذهب على المدى المتوسط على خلفية التحرك الواضح والهيكلي والمستمر في ظل الأداء المميز للأصول الفعلية مقابل الأصول الورقية".

ويتوقع جيه.بي مورغان الآن أن تبلغ مشتريات البنوك المركزية من الذهب 800 طن في عام 2026، وأرجع هذا للاتجاه المستمر لتنويع الاحتياطيات.

أما فيما يتعلق بالفضة التي هوت أسعارها هي الأخرى بعدما بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولار الخميس، فقد أصبح من الصعب تحديد العوامل المحركة مما زاد من حذر جيه.بي مورغان.

وقال جيه.بي مورغان "ما زلنا نرى فرصا مواتية للفضة في المتوسط (عند حوالي 75-80 دولارا للأونصة) في الوقت الراهن مقارنة بتوقعاتنا السابقة، فبعد تفوقها في السباق مع الذهب سيكون من غير المرجح أن تتخلى الفضة تماما عن مكاسبها".